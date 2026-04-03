Több mint kétezer rabot engednek szabadon Kubában

2026-04-03 08:20:00 CEST

A kubai kormány csütörtökön bejelentette, hogy húsvét alkalmából 2010 rabnak adja vissza szabadságát, hozzátéve, hogy az amnesztiában részesülők között külföldi állampolgárok, köztük nők is vannak.

A tájékoztatásból az nem derült ki, hogy milyen feltételek mellett bocsátják szabadon az embereket, illetve az sem, hogy korábban milyen bűncselekmények miatt kerültek börtönbe. Azonban kiemelték, hogy 2011 óta már több mint 11 ezren szabadultak amnesztiával.

Bár Havanna tagadja, hogy az országban lennének politikai foglyok, aktivisták februári adatai szerint Kuba-szerte 1214 embert tartanak börtönben politikai okokból.

Kuba nem először hirdet amnesztiát a karibi ország fontos diplomáciai pillanataiban: tavaly, a Vatikánnal történő egyeztetések részeként 553 foglyot engedett el, Ferenc pápa szentévre vonatkozó kérésére válaszolva.