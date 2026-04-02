Donald Trump menesztette az igazságügyi miniszterét is

2026-04-02 23:41:00 CEST

Pam Bondi néhány hét alatt már a második miniszter és a második nő, akinek távoznia kell a Trump-adminisztrációból. Az amerikai elnök az egyik saját volt ügyvédjét nevezte ki a helyére.

Donald Trump csütörtökön bejelentette, hogy menesztette Pam Bondi igazságügyi minisztert. Utódja Todd Blanche igazságügyi miniszter-helyettes lesz - jelentette be amerikai elnök a Truth Social nevű közösségi oldalán.

Az amerikai elnök elnök Pam Bondit nagyszerű amerikai patriótaként és hű barátként méltatta, aki kiváló munkát végzett a bűnözés elleni masszív kampány felügyeletében. Ennek eredményeként Donald Trump szerint a gyilkosságok száma az Egyesült Államokban 1900 óta nem látott mélypontra zuhant. Hozzátette, hogy Pam Bondi a jövőben a magánszektorban dolgozik majd, de erről további részleteket nem közölt.

Todd Blanche Donald Trump egyik volt saját ügyvédje.

Pam Bondit rengetegen kritizálták: demokrata oldalról az Epstein-akták kezeléséért és azért, mert az alapvetően elnöki érdekektől független tárcáját kvázi Donald Trump szolgálatába állította több kirúgási hullámmal, illetve az amerikai elnök ellenfelei után indított hajtóvadászattal, republikánus oldalról pedig azért, mert mindez mégsem volt elég. Donald Trump – írja forrásaira hivatkozva az AP amerikai hírügynökség – már hónapokkal ezelőtt hangot adott az elégedetlenségének Pam Bondi munkájával szemben. A 60 éves igazságügyi miniszter már a második tárcavezető, aki néhány hét alatt távozik a Trump-adminisztrációból. Kristi Noem belbiztonsági minisztert március 5-én menesztette az amerikai elnök.

