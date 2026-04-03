Elérhetetlenné vált az elnöki kegyelmi botrányt kirobbantó Vidéki Prókátor oldala

Nagypénteken törölték a Vidéki Prókátor oldalát, a kegyelmi botrányt kirobbantó ügyvédet így próbálják elhallgattatni kilenc nappal a választások előtt – írja Jámbor András a Facebook-oldalán.
A független országgyűlési képviselő bejegyzését úgy folytatja, „nem ismerjük egymást személyesen, sok mindenben mást gondolunk a világról, de óriási tisztelettel vagyok felé, így én ebben a helyzetben azt tudom felajánlani, hogy ameddig nem állítják vissza az oldalát, szívesen közlöm a Prókátor posztjait”.
Ha pedig – üzeni Jámbor András – visszaállítják, vagy új oldalt indít, akkor „azt toljuk meg közösen, hogy ne lehessen elhallgattatni a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb politikai botrány kirobbantójának hangját”.„Undorral és elborzadva olvastam” – Megszólalt az ügyvéd, aki kirobbantotta a Novák Katalin bukásához vezető kegyelmi ügyet