Menesztette az amerikai hadsereg vezérkari főnökét Pete Hegseth

Menesztette Pete Hegseth hadügyminiszter Randy George-ot, az amerikai hadsereg vezérkari főnökét csütörtökön – tudta meg három amerikai védelmi tisztviselőtől a Reuters.
A Pentagon megerősítette, hogy Randy George, akinek a hivatali idejéből még több mint egy év hátra volt,
„azonnali hatállyal nyugdíjba vonul a hadsereg 41. vezérkari főnökeként betöltött posztjáról”.
A védelmi minisztérium háláját fejezte ki Randy George évtizedes szolgálatáért.
Két, neve elhallgatását kérő tisztviselő arról is beszámolt, hogy Pete Hegseth elbocsátotta David Hodne tábornokot, a hadsereg átalakítási és kiképzési parancsnokságának vezetőjét, valamint William Green vezérőrnagyot, a hadsereg lelkészi szolgálatának vezetőjét.
A Pentagon nem indokolta meg Randy George távozását, melyre az Irán elleni amerikai műveletekkel egy időben kerül sor.