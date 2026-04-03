Menesztette az amerikai hadsereg vezérkari főnökét Pete Hegseth

2026-04-03 12:34:00 CEST

Menesztette Pete Hegseth hadügyminiszter Randy George-ot, az amerikai hadsereg vezérkari főnökét csütörtökön – tudta meg három amerikai védelmi tisztviselőtől a Reuters.

A Pentagon megerősítette, hogy Randy George, akinek a hivatali idejéből még több mint egy év hátra volt,

„azonnali hatállyal nyugdíjba vonul a hadsereg 41. vezérkari főnökeként betöltött posztjáról”.

A védelmi minisztérium háláját fejezte ki Randy George évtizedes szolgálatáért.

Két, neve elhallgatását kérő tisztviselő arról is beszámolt, hogy Pete Hegseth elbocsátotta David Hodne tábornokot, a hadsereg átalakítási és kiképzési parancsnokságának vezetőjét, valamint William Green vezérőrnagyot, a hadsereg lelkészi szolgálatának vezetőjét.

A Pentagon nem indokolta meg Randy George távozását, melyre az Irán elleni amerikai műveletekkel egy időben kerül sor.