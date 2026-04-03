Nagypénteken is vasúti fennakadások, járatkimaradások okoznak gondot

2026-04-03 14:34:00 CEST

Kőbánya-Kispesten a biztosítóberendezés hibája miatt vannak késések, leállások, pótlóbuszok, reggel a szobi fővonalon állt le egy tehervonat, míg személyvonat engedély nélkül indult el, le kellett állítani.

A ceglédi és lajosmizsei vonalon hosszabb eljutási időre, rövidebb útvonalon közlekedő elővárosi járatokra, egyes esetekben pótlóbuszos átszállásra lehet számítani, mert Kőbánya-Kispesten biztosítóberendezési hiba okoz fennakadást – írta kora délután Facebook-oldalán a Mávinform. Frissítésük szerint 14 óra után ismét zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. Helyreállították a korábban meghibásodott biztosítóberendezést, így fokozatosan helyreállhat a menetrend is.

A javítás elvégzéséig a ceglédi vonalon Kőbánya-Kispest és Pestszentlőrinc között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok, míg Kőbánya Kispest és Kispest között egyáltalán nem közlekedtek az S21-es vonatok.

Nem ez volt az egyetlen nagypénteki baki a MÁV-vonalain. Kora reggel a szobi fővonalon volt fennakadás. Göd és Vác között csak egy vágányon közlekedhettek a vonatok egy meghibásodott tehervonat miatt, ezért kisebb késésekkel számolhattak az utasok azután is, hogy negyed nyolcra helyreállt a vonatközlekedés, ahogy fokozatosan a menetrend is.

A MÁV-csoport honlapja szerint Ugyanezen a vonalon a Szobról 5:56-kor a Nyugati pályaudvarra indult Z70-es vonat (2379) csak Vácig közlekedett, mert az állomásról engedély nélkül indult el, így meghaladott egy számára továbbhaladást tiltó jelzőt. – A vonat időben megállt, veszélyhelyzet nem alakult ki. Az utasokat visszakísérik az állomásra, ahonnan a következő G70-es vonattal (2317) folytathatták utazásukat a főváros felé. A helyszínelés miatt a vonatok Vácon nem a megszokott vágányokon álltak meg, de további fennakadást a tévedés nem okozott – írták.