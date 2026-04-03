A 72 óta leteltével tényleg visszalépett Tordai Bence

2026-04-03 13:10:00 CEST

Április 12-e után meglátja, hogyan tovább.

Ígéretéhez híven pénteken bement és leadta a visszalépését Tordai Bence – közölte a Telex megkeresésére a Párbeszéd volt politikusa, aki egyelőre azt mondta, majd április 12-e után meglátja, hogyan tovább, addig meg „lehet még buzdítani az embereket, hogy szavazzanak a változásra.”

Tordai Bence kedden a Facebookon tudatta, „72 óra múlva, péntek délben tehát ellenőrzöm, hogy megtörtént-e Koncz Áron visszalépése, és amennyiben nem, akkor minden további értesítés nélkül benyújtom a visszalépési nyilatkozatot.” Szerinte az elsődleges cél a Fidesztől való megszabadulás, majd emlékeztetett, korábban azt mondta, addig tartja fent a jelöltségét, amíg az bizonyosan nem eredményezheti azt, hogy a választókerületben fideszes egyéni győzelem születik.

A Budapest 4-es választókerületben a Fidesz Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárt, a Tisza Párt pedig Koncz Áron vállalkozót indítja.