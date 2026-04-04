Fának csapódott egy autó Kiskunfélegyházánál, hárman meghaltak

2026-04-04 12:50:00 CEST

A balesetben további ketten megsérültek. A 27 éves sofőr ittas lehetett, őt őrizetbe vették, a rendőrség a történteket szakértők bevonásával vizsgálja.

Hárman meghaltak, ketten pedig megsérültek, amikor fának csapódott egy autó szombatra virradóra Kiskunfélegyháza térségében, egy alsórendű úton – közölte szombaton a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Horváth Erika alezredes elmondta: a baleset éjszaka fél egy körül történt, a kétajtós kupé személygépkocsi vezetője Kunszállás felől Kiskunfélegyháza irányába haladva elvesztette uralmát az autó felett, először a jobb, majd a bal oldali útpadkára hajtott, onnan pedig balra sodródott.

A tájékoztatás szerint a kocsi érintőlegesen nekiment egy villanyoszlopnak, majd „berohant” a fák közé, ahol az oldalára borult. A balesetben a hátul ülő három városföldi férfi azonnal meghalt, egy ember súlyosan, egy pedig könnyebben sérült meg – közölte a szóvivő.

Az autót vezető 27 éves kiskunfélegyházi férfival szemben – aki könnyebben sérült – felmerült az ittasság gyanúja, ezért őt mintavételre előállították, majd őrizetbe vették. Az ügyben a Bács-Kiskun vármegyei Rendőr-főkapitányság közlekedési osztálya indított nyomozást, a történteket szakértők bevonásával vizsgálják.