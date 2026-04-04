Az oroszok dróncsapást mértek egy piacra Ukrajnában, öten meghaltak

2026-04-04 15:31:00 CEST

A nyikopoli támadásban három nő és két férfi vesztette életét, és további 22-en megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve 72 éves férfi állapota válságos. Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát.

Orosz dróntámadásban öten meghaltak és 22-en megsebesültek szombaton a kelet-közép-ukrajnai Dnyipropetrovszk megyei Nyikopolban – közölték a helyi hatóságok, miközben Oroszország egyre több nappali légitámadást hajt végre.

„Öt ember – három nő és két férfi – meghalt, 22-en megsebesültek, közülük egy 14 éves lány és egy 28, illetve 72 éves férfi állapota válságos” – írta a Telegram üzenetküldő alkalmazásban Olekszandr Hanja, a megyei katonai közigazgatás vezetője. A megyei ügyészség szerint a támadást röviddel délelőtt tíz óra előtt hajtották végre.

Szombatra virradó éjjel Oroszország 286 nagy hatótávolságú drónnal támadta Ukrajnát, ebből az ukrán légierő 260-at fogott el. Az északkelet-ukrajnai Harkivban szombat reggel öt ember sebesült meg – közölte a megyei rendőrség.

Az éjszaki légitámadásokban 14-en sebesültek meg, közülük 11-en az északi Szumi, hárman pedig Dnyipropetrovszk megyében, az utóbbiak között Olekszandr Hanja közlése szerint egy öt hónapos kisgyermek és egy hatéves kisfiú volt.

A kelet-ukrajnai Kramatorszkban négy embert, közöttük egy tizenhat éves kamaszt ölt meg egy orosz siklóbomba – közölték szombaton megyei ügyészek. A pénteki kora esti támadásban két másik ember is megsebesült. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy lehulló drónroncsok miatt kigyulladt egy irodaépület az ukrán fővárosban.

Oroszország az utóbbi időben egyre gyakrabban intéz nappal támadásokat Ukrajna ellen. Pénteken éjjel és nappal Oroszország több 500 mint drónt indított Ukrajna ellen, mintegy húszan meghaltak.