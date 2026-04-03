Több száz drónnal pusztítottak Ukrajnában az oroszok, legkevesebb négy ember halt meg

2026-04-03 22:00:00 CEST

Az oroszok célja most az, hogy kimerítsék Ukrajna légvédelmét, utat nyitva a hatékonyabb csapások előtt.

Több száz drónt lőtt ki Ukrajnára az orosz hadsereg egy csütörtök este 6 órától péntek hajnali 2 óráig tartó támadáshullámban. Legkevesebb négy polgári személy életét vesztette, több mint harmincan pedig megsebesültek – írja pénteki összefoglalójában a The Kyiv Independent a helyi hatóságok közlése alapján. Az ukrán légierő jelentése szerint összesen Ukrajnát több mint 542 drónnal és különböző típusú rakétákkal, köztük tíz ballisztikussal vették célba az oroszok.

Ezek közül az ukrán légvédelem 26 rakétát és 515 drónt fogott el, 11 rakéta és 27 drón megkerülte a védelmi vonalakat és 20 helyen csapódott be, további 22 területen pedig dróntörmeléket találtak – olvasható a jelentésben, amely szerint az oroszok a támadás során Tu-95 és Tu-160MS stratégiai bombázókat is bevetettek. Kijev megyében házak, toronyházak, járművek, irodák és egyéb polgári létesítmények rongálódtak meg, így egy állatorvosi rendelő is, ahol csaknem 20 állat elpusztult.

Az ukrán légierő szerint Kirovohrad, Vinnica, Szumi, Cserkaszi, Poltava, Zsitomir és Kijev megyéből érkeztek jelentések dróntámadásról. a legintenzívebb támadások Harkiv és Szumi határvidékére összpontosultak, ahol több terület továbbra is orosz megszállás alatt áll. Éjszaka ballisztikus rakétákat is kilőttek Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyére

Viktor Kevljuk tartalékos ezredes és elemző szerint az oroszok célja most az, hogy kimerítsék Ukrajna légvédelmét, utat nyitva a hatékonyabb csapások előtt. – Ezeket a csapásokat pszichológiai fegyverként is használják civilek megfélemlítésére – tette hozzá az elemző.