A Kanári-szigeteken megtalálták a Nagy Ő egykori szereplője, Lovas Annabella holttestét

2026-04-04 18:58:00 CEST

A holttest már 2025. március 6-án előkerült, azonosítani azonban csak hónapok múltán tudták. Az idegenkezűséget a spanyol hatóságok elvileg kizárták, de a baleset vagy önkezűség nem zárható ki.

Bár a magyarországi hírek tavaly még arról szóltak, eltűntként keresik a 32 éves influenszer Lovas Annabellát, az El Periódico spanyol lap szombaton arról ír: az ő holttestét találták meg egy évvel ezelőtt, 2025. március 6-án a Kanári-szigetekhez tartozó Gran Canaria déli részén, egy nehezen megközelíthető szurdokban. A lap szerint Lovas Annabellát csak hónapokkal később sikerült azonosítani a holtteste állapota miatt, a halálának a körülményei pedig máig fejtörést okoznak a hatóságoknak.

A holttestet két túzázó fedezte fel az El Berriel nevű szurdok esővíz által kialakított medencéjében. Mindössze egy pólót viselt, deréktól lefelé meztelen volt. A helyszín megközelítése szárazföldön gyakorlatilag lehetetlen, a holttestet helikopterrel emelték ki a szurdokból.

Egy félmeztelen, halott nő egy olyan helyen, ahová nem lehet eljutni – ez önmagában is rejtély – mondta a maspalomasi rendőrkapitányság vezetője, Pablo Fernández Sala az El Periódicónak. A hatóságok akkor három kérdésre keresték a választ: ki volt az áldozat, hogyan került a szurdokba, és mi okozta a halálát.

Az azonosítás azért volt nehéz, mert a holttest már bomlásnak indult, a vízben töltött idő miatt az ujjbegyei teljesen feloldódtak az ujjlenyomatok használhatatlanná váltak. Táskája, iratai nem voltak nála. Szakértők szerint a nő 15-20 nappal a megtalálása előtt halhatott meg, de a pontos időpontot nem tudták meghatározni.

A nyomozók tetoválások alapján próbálták azonosítani, több tucat szálláshelyet és tetoválószalont ellenőriztek, és nemzetközi rendszereken keresztül is keresték az egyezéseket. A DNS-vizsgálat sem hozott áttörést: a minták rossz minősége miatt nem lehetett egyértelműen összevetni őket a családéval, pedig két alkalommal is elküldték Magyarországra.

A fordulat végül hónapokkal később jött. Lovas Annabellát egy fog alapján azonosították: a mintát nemzetközi együttműködésben vizsgálták, és ez egyértelmű egyezést adott. Így derült ki, hogy az áldozat a korábban eltűntként keresett magyar nő, Annabella Lovas.

A rendőrség ekkor már vissza tudta illeszteni az ügy korábbi elemeit. 2024 novemberében jelentették be, hogy Lovas Annabella eltűntként, majd decemberben egy Gran Canaria-i apartmanban megtalálták. Azt mondta, jól van, és nem kíván kapcsolatba lépni a családjával, ezért az ügyet lezárták. Két nappal később azonban megszakította a kapcsolatot a külvilággal, közösségi oldalain sem volt aktív. 2025 februárban újra bejelentést tettek arról, hogy eltűnt. Nyolc hónappal később, 2025 októberében a Bors azt írta, hogy előkerülhetett, mert a TikTok-profilja újra aktiválták, az Origo pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy az arcképét törölték az eltűnés miatt keresett személyek rendőrségi adatbázisából.

Lovas Annabella a Nagy Ő-ben lett ismert, később influenszerként tevékenykedett. Egy súlyos daganatos betegség után – amely pszichésen is megviselte – utazni kezdett, így került Spanyolországba. A hatóságok „sérülékeny személynek” minősítették.

A nyomozás során a rendőrség több lehetséges forgatókönyvet vizsgált. Az egyik feltételezés szerint a nő anyagilag ellehetetlenült, és az utcára került, a halál oka azonban továbbra sem ismert, a boncolás sem adott rá egyértelmű választ. A nyomozók szerint elképzelhető, hogy a nő nem ott halt meg, ahol megtalálták, 2025 februárjában heves esőzések és áradások sújtották a szigetet, és felmerült, hogy a testet a víz sodorhatta a szurdokba. Az idegenkezűséget elvileg kizárták, de a baleset vagy önkezűség nem zárható ki.

Az ügyet hivatalosan lezárták, az El Periodico szerint a családot tájékoztatták. Lapunk megkereste a spanyol és a magyar rendőrséget is, amint választ kapunk, új cikket írunk.