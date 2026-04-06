Dél-Korea elnöke bocsánatot kért a szórakozásból Észak-Koreába küldött drónok miatt

2026-04-06 09:03:00 CEST

Három ember ellen folyik eljárás.

Sajnálatát fejezte ki hétfőn a dél-koreai elnök phenjani kommunista vezetésnek, amiért néhányan drónokat reptettek észak-koreai légtérbe, és felhívta a figyelmet, hogy az ilyen cselekmények feleslegesen mélyítik a két Korea közötti feszültséget.

I Dzsemjong a kabinet ülésén hangsúlyozta, hogy a három ember - aki ellen azóta eljárás indult - nem a szöuli kormány megbízásából indított drónt Észak-Korea felé februárban, viselkedésüket pedig felelőtlennek nevezte.

Felhívta a figyelmet arra is, hogy a civileknek tilos bármely olyan akciót kezdenie, amely provokálná Észak-Koreát, valamint kiemelte, hogy a drónok felbocsátása aggodalmat keltett a határ menti térségben élők között is. Hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó geopolitikai viszonyok között Dél-Koreának nagy felelőssége van a Koreai-félsziget stabilitása és békéje megőrzésében.

Bár az államfő korábban már többször intett az ilyen cselekmények ellen, a mostani volt az első alkalom, hogy Észak-Koreának is kifejezte sajnálatát. Tavaly júniusi hivatalba lépése óta I Dzsemjong már jelezte, kész újrakezdeni a két ország közötti megbeszéléseket, ám a kommunista állam mind ez idáig nem reagált a kezdeményezésre.