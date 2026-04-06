Donald Trump: Nyissátok meg a kibaszott Hormuzi-szorost, ti őrült gazemberek, vagy pokollá teszem az életeteket!

2026-04-06 08:45:00 CEST

Az amerikai elnök a közösségi oldalán fenyegette meg Iránt, csak az nem világos, miért nem számolt a Hormuzi-szoros lezárásának az eshetőségével, mielőtt beszállt volna a háborúba.

Szitokszavak kíséretében szólította fel Iránt Donald Trump amerikai elnök annak a Hormuzi-szorosnak a megnyitására, amelyen békeidőben naponta 17–18 millió hordó kőolaj halad át. Ez a globális kőolaj-kereskedelem körülbelül 20 százaléka.

„Iránban a kedd egyszerre lesz az erőművek napja és a híd napja. Ilyen még nem volt!!! Nyissátok már meg azt a kibaszott szorost, ti őrült rohadékok, vagy pokollá teszem az életeteket – csak nézzétek! Dicsőség Allahnak. Donald J. Trump elnök” - utalva arra, hogy erőműveket, illetve hidakat fog bombázni, amennyiben Irán lezárva tartja a Hormuzi-szorost.

Az egyelőre nem világos, Donald Trump miért nem számolt eleve a tengeri kijárat lezárásának eshetőségével, amikor beszállt a háborúba Izrael oldalán, mindenesetre az amerikai elnök nem először fenyegetőzik a perzsa állam atomerőműveire mért csapással. Luis Moreno Ocampo, a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság főügyésze egy-egy ilyen felvetésre jelezte, hogy az ilyen erőművek a világon mindenhol a polgári infrastruktúra részét képezik, kulcsfontosságúak a fűtéshez és áramtermeléshez szükséges üzemanyag biztosításában, következésképpen a megtámadásuk háborús bűnnek számít. Oroszország védelmi minisztere ellen például pont az ukrán villamosenergia-infrastruktúra elleni támadások miatt adott ki nemzetközi elfogatóparancsot a testület 2024-ben.

Amerikai demokrata párti politikusok élesen elítélték Donald Trump kirohanását. Chuck Schumer, a Demokrata Párt szenátusi frakcióvezetője egyebek közt arra figyelmeztetett, hogy amit az amerikai elnök kilátásba helyezett, az háborús bűncselekmény lehet: „Kellemes húsvétot! Miközben a templomba megyünk, barátainkkal és a családdal ünneplünk, az Egyesült Államok elnöke őrült módjára dühöng a közösségi médiában. Lehetséges háborús bűncselekményekkel fenyegetőzik, és elidegeníti szövetségeseit. Ez ő, de mi nem vagyunk ilyenek. Az országunk sokkal jobbat érdemel” - fogalmazott. Bernie Sanders vermonti szenátor úgy értékelt, az Egyesült Államok elnökének húsvét vasárnap megfogalmazott kijelentései „egy veszélyes és mentálisan kiegyensúlyozatlan egyén” gondolatai, a kongresszusnak most kell cselekednie, hogy véget érjen ez a háború – tette hozzá. Becca Balint kongresszusi képviselő pedig arra emlékeztetett, hogy ha Barack Obama vagy Joe Biden elnök nyilvánult volna meg így, már mindenki a lemondásukat követelné.

A The Guardian élő hírfolyama szerint Izrael eközben Libanont és a Gázai övezetet rakétázta, a libanoni állami hírügynökség szerint a dél-libanoni Kfar Hatta városában végrehajtott izraeli légicsapásban legkevesebb hét ember, köztük egy négyéves kislány halt meg. A Hezbollah libanoni síita milícia válaszul Észak-Izraelt lőtte, de ezeket a rakétákat az izraeli légvédelem semlegesítette.