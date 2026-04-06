Orosz drónok gyilkoltak Odesszában, meghalt egy két és fél éves kislány is

Orosz dróntámadás érte a dél-ukrajnai Odessza kikötővárosát hétfőre virradóra, legkevesebb három ember, köztük egy gyerek meghalt – jelentette be a város katonai közigazgatásának vezetője a Magyar Távirati Iroda (MTI) híre szerint.
A támadásban további 10-en megsebesültek, ketten súlyosan, több épület pedig megrongálódott - tette hozzá Szerhij Liszak.
A tájékoztatás szerint a támadás gyerek áldozata egy két és fél éves kislány.
Orosz támadást jelentett Vjacseszlav Csausz, az észak-ukrajnai Csernihiv megye katonai kormányzója is, aki a Telegramon közzétett tájékoztatásában azt közölte, a művelet célpontja a térség energetikai infrastruktúrája volt.
Kijev megye hatóságai is támadásokról számoltak be, amelyek nyomán áramkimaradást jelentettek a régióban található Szlavutics városából.