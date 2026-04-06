Irán csak akkor hajlandó újra megnyitni a Hormuzi-szorost, a tranzitdíjból az kártalanítják a háborús veszteségekért

2026-04-06 09:16:00 CEST

Új rendet alakítanak ki a Perzsa-öbölben.

A Hormuzi-szoros már soha nem lesz olyan, mint a háború előtt, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael számára - jelentette be hétfőre virradóra az iráni Forradalmi Gárda, hangsúlyozva: új rendet alakítanak ki a Perzsa-öbölben. Ezzel párhuzamosan Mehdi Tabatabei, az iráni elnöki hivatal kommunikációs irodavezetője leszögezte azt is, hogy a szorost Irán csak akkor nyitja meg, ha a tranzitdíj bevételeiből az országot kártalaníthatják a háborúban elszenvedett veszteségekért.

A Forradalmi Gárdához köthető Fársz iráni hírügynökség vasárnap arról számolt be, hogy az utóbbi 24 órában 15 hajó haladt át a szoroson, hozzátéve, hogy a forgalom mértéke a területen a háború óta 90 százalékkal csökkent. Donald Trump a legutóbb már szitokszavak kíséretében követelte, hogy Irán nyissa meg újra a Hormuzi-szorost a kőolajforgalom előtt. Békeidőben naponta 17–18 millió hordó kőolaj, a globális kereskedelem körülbelül 20 százaléka halad át a tengeri kijáraton.

Mindeközben hétfőre virradóra újabb támadásokat jelentettek Iránból: a Nour News hírügynökség úgy tudja, legkevesebb 13 halálos áldozata van a Teheránhoz közeli Eszlamsahr városának egyik lakóépületét érő légicsapásnak. A Fársz hírügynökség szerint az észak-iráni Komban történt műveletnek pedig legkevesebb öt halálos áldozata van.

A Mehr hírügynökség azt közölte, légicsapás érte a főváros, Teherán keleti részét is, hozzátéve, hogy a műveletben heten meghaltak és négy sebesültről is tudni.