Brüsszeli kémügy - Azonnali választ vár Orbán Viktortól és Magyar Pétertől a DK

2026-04-07 09:37:00 CEST

Brüsszeli kémügy - tiszás politikusok az orbáni titkosszolgálatok ügynökei? Azonnali választ várunk Orbán Viktortól és Magyar Pétertől, valamint kezdeményezzük a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának összehívását - közölte Facebook-oldalán Dobrev Klára, a DK elnöke.

Azt írja, tavaly októberben robbant a botrány, hogy az Európai Bizottságnál dolgozó magyar munkavállalókat szerveztek be az orbáni titkosszolgálatok. A feladatuk kémkedés volt az uniós intézmények ellen. Az sem kizárt, hogy az oroszoknak adták át a megszerzett információkat.

A DK-elnök felidézi, Panyi Szabolcs és nemzetközi oknyomozó újságíró társai komoly tényfeltáró munkát végeztek, amelynek során három személyt azonosítottak monogram szerint: G.G., K.D. és M.H. Az ügy páratlanul súlyos: az orbáni titkosszolgálat emberei a sajtóinformációk szerint akár a putyini Oroszországba is vihettek ki információkat. Az Európai Parlament vizsgálóbizottságot akart felállítani a témában, de ezt a Tisza pártot is magában foglaló Európai Néppárt megakadályozta. De a belga kémelhárítási szolgálatok természetesen folytatták a nyomozást - teszi hozzá.

Dobrev Klára azt írja, hogy friss brüsszeli információi szerint a G.G. monogram Gerzsenyi Gabriellát, a Tisza párt Európai Parlamenti és fővárosi képviselőjét takarhatja. M.H. pedig Hajdu Márton, a Tisza EP-képviselőinek a kabinetfőnöke és a párt befutó helyen lévő listás parlamenti képviselőjelöltje lehet (a nemzetközi sajtóban a monogramja az angol nyelvi szabályok szerint a keresztnévvel kezdődve jelent meg). Hozzáteszi: K.D. szintén az Európai Bizottság dolgozója volt a 2010-es években, de az ő személyazonosságát eddig még nem sikerült felfedni.

A politikus szerint mindezeket több forrás is megerősítette, ezért az érintettekhez fordul.

Orbán Viktortól azt kérdezi:

Igaz ez? Igaz, hogy Gerzsenyi és Hajdu az Európai Bizottsági karrierjük alatt a magyar titkosszolgálatoknak is dolgoztak?

A brüsszeli kémügyben érintett titkosszolgálati emberek valóban orosz érdekből végeztek hírszerzési feladatokat?

Más kémeket, illetve volt kémeket is beépítettek a Tisza európai parlamenti delegációjába, illetve a fővárosi közgyűlés tiszás képviselői közé?

A Tisza parlamenti képviselőjelöltjei között is ott vannak a titkosszolgálatok beépített emberei? Például Hajdu Márton, aki a 36. a Tisza országos listáján?

Magyar Pétertől azt kérdezi:

Igaz ez? Igaz, hogy Gerzsenyi és Hajdu az Európai Bizottsági karrierjük alatt a magyar titkosszolgálatoknak is dolgoztak?

Ha igaz, tudott erről akkor, amikor EP-képviselőnek és fővárosi képviselőnek jelölte Gerzsenyit és kabinetfőnöknek nevezte ki és parlamenti képviselőnek jelölte Hajdut?

Ha igaz, akkor lemondanak a tisztségeikről az érintettek?

Tud-e arról, hogy a Tisza parlamenti képviselőjelöltjei között további titkosszolgálati beépített emberek lehetnek?

Visszavonja a Tisza párt Hajdu Márton parlamenti képviselőjelöltségét, aki befutó helyen van a párt országos listáján?

Dobrev Klára közölte, kezdeményezi a Parlament Nemzetbiztonsági Bizottságának azonnali összehívását és az ülésre az Információs Hivatal illetékeseinek a meghívását.

A magyar embereknek joguk van tudni az igazságot. Ha Orbánék az unió ellen kémkedtek orosz megbízásból, az az uniós tagságunkat veszélyezteti. Ha Orbánék kémeket tudtak beépíteni a Tisza képviselői, vezető munkatársai és parlamenti képviselőjelöltjei közé, az pedig veszélyezteti, hogy valódi rendszerváltás lehessen a vasárnapi választást követően.

- zárul a DK közleménye.