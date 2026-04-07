Durva fotók szivárogtak ki, halmokban állt a fekete por az álmennyezet felett a gödi Samsung-gyárban

2026-04-07 09:37:00 CEST

2022-es belső mérésekben olyan részlegeken is kimutatták a dolgozók szervezetében a vegyi anyagok jelenlétét, amelyeknek elvileg semmi köze nem volt a porok keveréséhez.

Éveken keresztül rendszeresen előfordult, hogy a Samsung gödi gyárában megbontották az álmennyezetet, és felette kisebb-nagyobb kupacokban fekete port találtak – állította öt, egymástól független forrás a Telexnek. A portál szerint a fekete por az álmennyezet felett futó, sokszor rosszul összeszerelt, elöregedett, vagy meghibásodott vezetékekből szóródott ki, néha hosszú időn keresztül, kis mennyiségben, néha egyszerre, nagy mennyiségben.

A Telex azt írja, hogy mivel az első gyár különböző részei egy szellőzőrendszerre voltak rákötve, az üzem porbetöltés és mixing részlegein használt, súlyosan rákkeltő és mérgező anyagok – mint például a nikkel, a kobalt és a mangán – a szellőzőrendszeren keresztül a gyár többi részére is eljutottak. Ezek az anyagok aztán a hibás szellőzőrendszerből kiszűrődve a gyártástól elvileg sterilen elzárt részeken is a levegőbe kerülhettek és felhalmozódhattak az álmennyezeten.

A portál több forrása szerint ez az elsődleges oka annak, hogy a Samsung 2022-es belső méréseiben olyan részlegeken is kimutatták a dolgozók szervezetében a vegyi anyagok jelenlétét, amely részlegeknek elvileg semmi köze nem volt a porok keveréséhez.

A cikkben az áll, a másik lehetőség, hogy a dolgozókat az egészségügyi tesztek eredményei alapján rotálták a részlegek között.

A Telex egy forrása úgy írta le ezt a jelenséget, hogy a rákkeltő anyagokból álló fekete keverék „kiült az álmennyezetre, ahonnan aztán folyamatosan pergett az alatta dolgozókra”. A pergés eredményéről különböző formában négy különböző forrás is beszámolt, elmondásuk szerint a gyár egyes, a nehézfémek keverésétől elvileg teljesen elválasztott részein is folyamatosan fekete por ült meg az asztalokon és a földön, így ezeket rendszeresen takarítani kellett. Bár a Samsung-gyárban évek óta leragasztják az alkalmazottak telefonjait, két, a jelenségről részletes leírást adó forrás a gödi üzemben készült fényképeket is átadott a portálnak.

Egy forrás szerint a nagy nyomás alatt lévő, az álmennyezet felett futó csövek is rendszeresen meghibásodtak és kiszakadtak, amelyek miatt az azokban futó – még tiszta és egymástól elkülönített – vegyi anyagok gyakran kiszabadultak belőlük. Elmondása alapján ezt a problémát az eredeti konstrukciós hibák mellett elsősorban az okozta, hogy a rendszert egészen egyszerűen nem tartották megfelelően karban. Úgy fogalmazott,

„ha egy mondatban kellene összefoglalnom, azt mondanám, hogy a normális működéshez havi 400 méternyi csövet kellett volna kicserélni, de csak 100-at cseréltek ki.”

Ezeket az anyagokat – melyek közül a nikkel és a kobalt belélegezve súlyosan rákkeltő – a gyár mixing részlegén keverik össze. Mivel ebben a részlegben a por a szabályos működés során is a levegőbe kerülhet, itt mindenkinek teljes testet takaró védőfelszerelést kellett, illetve kellett volna viselnie. Hét egymástól független forrás szerint ez azonban sokáig nem, vagy legalábbis általában nem volt biztosított. Ezen a részlegen készültek például azok a korábban már bemutatott képek, amelyeken a munkások sima FFP-2-es maszkban dolgoznak.

A portál kiemeli, azt, hogy a mixing részlegen a levegőben a határértéket meghaladó vegyi anyagok – főleg nikkel és kobalt – volt, a munkavédelmi hatóság többször megállapította. Feltártak ezek mellett egy sor, a mixinghez köthető hiányosságot, például azt, hogy a részlegen nem tárolták megfelelően a védőfelszereléseket, és a munkásoknak nem biztosítottak megfelelő körülményeket az átöltözésre.

A Telex a korábban a gyár tetejére kifújt és ott megragadt fekete porral kapcsolatban hangsúlyozza: a Samsung és a kormányhivatal azt állítja, hogy tiszta grafit került ki oda, a portálnak viszont több forrás is azt mondta, hogy ez nem igaz, mert a gyár tetejére az elszívórendszereket vezették ki, amelyekben már vegyes fekete por volt.

A Greenpeace a gyár környékén nikkelt talált a talajban, ami arra utal, hogy oda nikkelt is tartalmazó por juthatott el.

Van olyan forrás, aki szerint egyébként a tiszta grafit tetőre való kiszórása valójában sokkal súlyosabb technológiai hibát jelentene, mint a szellőzőrendszer kivezetése. Ez utóbbi ugyanis csak a szűrőrendszer működésképtelenségét mutatja, míg a tiszta grafit kiszórása azt jelenti, hogy a Samsungnak még a porok keverése előtti technológiai folyamatokat sem sikerült zárt rendszerben megoldania.

Öt egymástól független forrás szerint a kiszóródás problémájáról a Samsung vezetése is tudott, de éveken keresztül nem tettek érdemi lépéseket annak megoldására. A rövid távú megoldás az volt, hogy a port rendszeresen letakarították, ami egy, a folyamatra rálátó forrásunk szerint egy időben kéthetente megtörtént. Többek szerint a fekete elszíneződés elpalástolására volt, hogy a tető érintett részét rendszeresen le is festették.

A Telex felidézi, az elmúlt években több, a Samsungban készült BEM-tesztekről szóló összesítés is eljutott a portálhoz, ezek közül

egy 2022-es táblázat szerint abban az évben a gyár 2159 belsős dolgozójából 857 főt teszteltek a gyártáshoz használt kobaltra, nikkelre és mangánra, és közülük 98 fő esetében jött ki pozitív – vagyis szennyezést mutató – eredmény.

A legtöbb pozitív teszt azokon a részlegeken született, ahol a munkások közvetlenül a mérgező vegyi anyagokkal dolgoznak. Az összesítés szerint abban az időszakban 1300 dolgozót egyáltalán nem teszteltek.

A BEM-tesztek mellett a másik legfontosabb mérési eszköz az úgynevezett légtérmérés, amely során vagy a gyár egyik pontján elhelyezett, vagy az egyik dolgozó testére szerelt eszköz méri a levegő minőségét. Az eszköz több vegyi anyag koncentrációját méri, majd az adatok elemzése során a külön-külön megállapított koncentrációkból számolnak egy kombinált hatást, ami egy értéken mutatja be a levegő szennyezettségét. Ilyen légtérmérések eredményei a hatósági jegyzőkönyvekben is felbukkannak. Az egyik 2023-as hatósági jegyzőkönyvben például szerepel egy olyan mérés, amely szerint a notching részlegen a határértéket 275-szörösen meghaladó nehézfém-koncentrációt mértek. A Telexhez azonban eljutottak ennél is súlyosabb mérgezésekről szóló jegyzőkönyvek,

az egyik, 2023 februári például 510-szeres határérték-átlépést mutat.

Egymástól független források sokasága szerint a vegyi anyagok belégzésének és a különböző típusú mérgezéseknek valójában nem is a Samsung saját dolgozói, hanem a gyár területén dolgozó, de külsős cégekkel szerződött munkavállalók voltak leginkább kitéve.