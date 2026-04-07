Bige László - Korábbi felvétel

Bige László nyílt levelet írt Lázár Jánosnak egy ki nem adott engedély miatt és kártérítési pert indít

A NER állandó céltábláján szereplő üzletember szerint az építési közlekedési miniszter tiltotta le a Nitrogénművek Zrt. működéséhez szükséges engedély kiadását, amivel több százmilliós kárt okozott. Közölte, a magyar hatóságok korábbi eljárásai miatt az Európai Bíróságon hamarosan megszülethet az első ítélet.

A Nitrogénművek Zrt. vasúthatósági használatbavételi engedélyért fordult egy úgynevezett ammónia lefejtő berendezés ügyében a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium illetékes főosztályához, még 2025. május 5-én, de az engedélyt azóta sem adták ki, és írásos megkeresésre sem adtak választ – derült ki Bige Lászlónak, a Nitrogénművek Zrt. elnök-vezérigazgatójának nyílt leveléből, amit a miniszterhez intézett. A dokumentumban az üzletember azt írta, hogy tudomása szerint a tárcához tartozó Vasúti Hatósági Főosztály vezetőjénél van az engedély, de Lázár megtiltotta a kiadását.

– A hatóság a törvényben előírt minden határidőt túllépett, még hivatkozni sem maradt mire. A szándékos károkozás ténye megkérdőjelezhetetlen – tette hozzá Bige László, aki a Lázár Jánosnak írt nyílt levélben hét pontban foglalta össze, hogy miről van szó:

  • 1. A Nitrogénművek saját forrásból hajtott végre egy 10 milliárdos nagyságrendű beruházást, nem az adófizetők pénzéből.

  • 2. A Nitrogénművek napi 700 tonna ammóniát készült vásárolni, két irányba vasúti tartálykocsikban.

  • 3. A létrehozott beruházás napi 2000 tonna ammónia lefejtésére alkalmas.

  • 4. A napi 700 tonna ammónia 2100 tonna műtrágya előállításához elegendő.

  • 5. Ma a Nitrogénművek Zrt-nél 4 műtrágyaüzem termel, de ezekből alapanyag hiányában egy üzem mindig áll.

  • 6. Az Önök által indok nélkül ki nem adott engedély miatt, a Nitrogénművek Zrt.-nek napi 2100 tonna műtrágya termeléskiesés keletkezik. Ez azt jelenti, hogy a Nitrogénművek 2025. május 5-től napi 331 000 000 forint árbevételtől és mintegy 82 000 000 forint nettó eredménytől esik el.

  • 7. Másokkal szemben a Nitrogénművek 100 százalékos kapacitáson termel, és a megtermelt műtrágya 60 százalékát a nyugat-európai országokban, 40 százalékát pedig belföldi piacon értékesíti. Termelésünk hónapokra előre le van kötve.

– Ezen roppant egyszerű engedély hiánya miatt a MÁV elveszíti a napi 700 tonna szállítás bevételét és mintegy 500-1000 tonna közötti napi végtermék vasúti szállítását. A cégcsoport éves szinten közel 300 000 tonna terméket szállít vasúton. A Nitrogénművek Zrt. a magyar igazságszolgáltatás fóruma elé fogja vinni a kártérítési igényét. Az elmúlt 9 évben a különböző hatóságok mintegy 500 000 000 eurónyi szándékos kárt okoztak a cégcsoportunknak. A kártérítési eljárások első ítélethirdetése az Európai Uniós Bíróságon 2026. április 17-lesz. A per tárgya nagyságrendileg 100 000 000 euróra rúg – írta Bige László, hozzátéve, ezek az összegek a nemzetgazdaság szempontjából jelentéktelennek tűnhetnek, amelyek nélkül akár működhetne is Magyarország, de a gazdaság ma romokban hever.

A védettnek nevezett üzemanyagárak a 2022-es árstophoz hasonlóan csődközelbe sodorják a kis magyarországi töltőállomásokat - vázolta lapunknak adott interjújában Gépész László, az érdekképviseletüket ellátó Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) új elnöke. Bár az Orbán-kormánnyal egyeztetnek működésük fedezetéről, tömeges bezárások várhatók.