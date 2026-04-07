Az MCC kutatója elmondta, a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rá, hogy Fidesz-propagandát írjon

2026-04-07 13:10:00 CEST

Videóban beszélt a Mathias Corvinus Collegium (MCC) belső működéséről Alkonyi Zalán Oroszország-kutató, az intézet jelenlegi dolgozója.

A közösségi oldalán közzétett felvételen – melyet elsőként a 24.hu vett észre – Alkonyi feltette a kérdést,

„hogyan fordulhat elő egy önmagát pártsemleges intézménynek mondó szervezetben, hogy a kampány utolsó hónapjaiban több irányból is nyomás helyeződött rám, hogy Fidesz-propagandát írjak?”

Ő erre – szögezte le – semmilyen körülmények között nem hajlandó.

Az MCC működésével kapcsolatban felidézte, volt olyan kutató, akit azért rúgtak ki, mert megtagadta, hogy Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnökről, a Tisza Párt biztonságpolitikai szakértőjéről és egyéni képviselőjelöltjéről lejárató cikket írjon. Megjegyezte, Ruszin-Szendi korábban tanított is az intézményben, „ennyit a közösségi szellemről”, majd felszólította az érintett kutatót, hogy álljon ki ez ügyben a nyilvánosság elé.

„Önmagában nem az a gond, hogy politikus van a kuratóriumban, nem az a gond, hogy a szervezet átideologizált, de az nem normális, hogy közalkalmazottakat, alapítványi dolgozókat és ösztöndíjprogramokban résztvevőket kényszerítenek arra, hogy részt vegyenek a Harcosok Klubja és a Digitális Polgári Körök rendezvényein”

– fogalmazott.

Szerinte az MCC nyomást helyez a dolgozóira abban a kérdésben is, hogy kire szavaznak majd április 12-én. Úgy véli, az intézménynek jót tenne egy kormányzati reform, amely azt valóban pártpolitika mentessé tenné.

Az MCC Oroszország-kutatója nem tartja elfogadhatónak az intézetben működő politikai befolyást, ezért állt ki a nyilvánosság elé.

Szerinte ha az intézet főigazgatója és a kuratórium elnöke nyíltan kampányolhat a Fidesz mellett, neki is joga van nyíltan beszélni az MCC elfogadhatatlan működéséről.

A portál felidézi, Alkonyi Zalán korábban nyíltan bírálta a Fidesz-kormány oroszbarátságát, a választásokkal kapcsolatban pedig azt írta, „az orosz beavatkozás a magyar választásokba kiterjedésében, módszereiben és kifinomultságában példa nélküli az Európai Unióban.”