Lövöldözés tört ki az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Izrael;Isztambul;főkonzulátus;lövöldözés;Törökország;

2026-04-07 13:23:00 CEST

Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak. Legkevesebb egy rendőr megsebesült.

Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnak otthont adó toronyháznál lövöldözésben – jelentette a Habertürk török napilap.

A Reuters hírügynökség videofelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.

A TRT állami televízió két sebesült rendőrről tudósított. Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség arról számolt be, hogy három támadót „semlegesítettek”.

Izraelnek jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban.