Lövöldözés tört ki az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak. Legkevesebb egy rendőr megsebesült.

Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnak otthont adó toronyháznál lövöldözésben – jelentette a Habertürk török napilap.

A Reuters hírügynökség videofelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.

A TRT állami televízió két sebesült rendőrről tudósított. Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség arról számolt be, hogy három támadót „semlegesítettek”.

Izraelnek jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban.

Donald Trumpot mindketten elismerően méltatták. 