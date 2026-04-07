Lövöldözés tört ki az izraeli főkonzulátusnál Isztambulban

Két támadó meghalt, egy harmadikat elfogtak, egy rendőr pedig megsebesült kedden az isztambuli izraeli főkonzulátusnak otthont adó toronyháznál lövöldözésben – jelentette a Habertürk török napilap.
A Reuters hírügynökség videofelvételein látható, ahogy egy rendőr fegyvert ránt és fedezékbe vonul, miközben lövöldözés hallatszik. Egy vérrel borított személy is látható a képeken.
A TRT állami televízió két sebesült rendőrről tudósított. Az NTV kereskedelmi televízió és a DHA hírügynökség arról számolt be, hogy három támadót „semlegesítettek”.
Izraelnek jelenleg egyetlen diplomatája sem tartózkodik Törökországban.