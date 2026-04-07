JD Vance: A brüsszeli irányítás megszabja, hogy a magyar választópolgárok milyen hírforrásokból értesülhetnek

2026-04-07 13:57:00 CEST

A miniszterelnök után JD Vance amerikai alelnök szólal fel. Azzal kezdte, hogy megköszönte „Orbán Viktornak és az ország népének”, hogy vendégül látják. Elmondta, hogy öt év volt legutóbb Budapesten. Tolmácsolta Donald Trump üdvözletét, aki közeli barátja és elkötelezett támogatója a magyar miniszterelnöknek.

Szeretnék támogatni a miniszterelnököt a választási időszakban, és mindenkinek szeretett volna üzenni ezzel a látogatással, különösen azoknak az európai bürokratáknak, akik Magyarországot sakkban tartják és zsarolják a vezetőjének döntése miatt.

„Különös azt látni, hogy némely nyugat-európai vezető energiaválságról beszél, mindeközben nem támogatják Orbán Viktor energiapolitikáját, és megnézhetnék, mi zajlik Magyarországon, ahol bár az energiaárak magasak, mégsem érik el a nyugat-európai árszínvonalat. Szeretnénk, hogy Európa sikeres, energiafüggetlen legyen, de nem lehet Európa energiabiztonsága biztosított, ha a múlt példáit követi. Orbán Viktor nagyszerű utat jelölt ki, amely energiabiztonságot biztosíthat Európa számára” – fejtette ki. A találkozót nem szeretné leszűkíteni pusztán a gazdasági együttműködés területére, szeretné kiemelni az „erkölcsi együttműködés” területét is. „Orbán Viktor és Donald Trump elnök együttműködése lehetővé teszi, hogy biztonságos otthonokban éljenek a polgáraink, a civilizációink ugyanis keresztény, jogállami értékeken, a védtelenek védelmezésén alapulnak” – közölte, megjegyezve, ezek az értékek összekötik országaikat.

Orbán Viktor igazi államférfi – mondta, kiemelve, hogy Donald Trump és Orbán Viktor a diplomácia útját választják, hogy tárgyalóasztalhoz ültessék az orosz és az ukrán felet. Ezt követően „tíz millió magyarnak” üzenve hangsúlyozta, hogy az Orbán-kormány nagyon konstruktív a béke útján, a magyar nép békeszeretetéről beszélt, majd kitért a választásokra.

Ami a választási kampány során történt, a lehető legrosszabb példája annak, ahogy egy külső hatalom beavatkozhat egy szuverén ország választási folyamataiba. Az EU arra törekedett, hogy Magyarország energiafüggetlensége csorbuljon, és azért tették, mert utálják ezt az úriembert itt mellettem – mondta. Majd arra a kérte a magyarokat, tegyék fel maguknak azt a kérdést, ki az, aki az ő érdeküket szolgálja, és ezért szeretné támogatásáról biztosítani Orbán Viktort a választás során. Még kitért egy dologra, amit „digitális cenzúrának” nevezett, szerinte a „brüsszeli irányítás megszabja, hogy a magyar választópolgárok milyen hírforrásokból értesülhetnek”,

de azt, hogyan nem fejtette ki.

„Azért vagyok itt, és részben azért küldött ide az Egyesült Államok elnöke, mert elcsüggesztett bennünket a befolyásolásnak az a mértéke, amellyel az EU igyekezett befolyásolni a magyar választásokat” – zárta expozéját JD Vance.