JD Vance: Én nem akarom megmondani, hogy személy szerint kire szavazzanak

2026-04-07 18:54:00 CEST

A cél azért az, hogy Orbán Viktort újraválasszák.

Orbán Viktor után JD Vance lépett a színpadra kedden a magyar-amerikai barátság napja alkalmából rendezett nagygyűlésen az MTK Sportparkban.

Az amerikai alelnök azzal kezdte, még mielőtt beszédet tartana, fel akar hívni egy „különleges vendéget”, vagyis Donald Trumpot. JD Vance a közönség előtt elő is vette a telefonját, elsőre azonban nem jött össze, az amerikai elnök telefonja ugyanis üzenetrögzítő re kapcsolt. Második próbálkozásra már sikerült, Donald Trump fel is vette, azt üzenvee, nagyon szereti Magyarországot, Orbán Viktor pedig fantasztikus ember, akivel nagyszerű a kapcsolatuk, kiváló munkát végzett abban, nehogy bárki „elfoglalja” az országát.

„Megtartottátok a hazátokat, és nem kell szembesülnötök sok olyan problémával, amellyel más országoknak szembe kell nézniük, amelyek óriási hibát követtek el”

– fogalmazott Donald Trump, mielőtt bontották volna a vonalat. JD Vance amúgy tudja, hogyan kell hízelegnie a főnökének, a közönség előtt simán kijelentette: – Itt állok 5000 magyar hazafi előtt. Azt hiszem, jobban szeretik önt még Orbán Viktornál is.

Azzal folytatta: – Arra törekszünk, hogy Orbán Viktort újraválasszák. (…) A miniszterelnök urat ma megkérdeztem a hivatalos találkozónk során, hogy kaphatunk-e azokból a nagylelkű támogatásokból, amelyek itt Magyarországon vannak, de közölte, sajnos ez csak a magyaroknak jár. Hozzátette, néhány éve már magánszemélyként járt Budapesten, csodálatos helynek tartja, és megköszönte a vendéglátást. „Ma este szeretnék minden magyar férfihoz és nőhöz, időshöz és fiatalhoz, minden megye polgáraihoz szólni. (…) Akik törődnek és szívükön viselik enne a nagy nemzetnek a sorsát. Azon egyszerű oknál fogva vagyok itt, mert csodálom, amiért harcolnak, szabadságért, szuverenitásért. Azért vagyok itt, mert az elnök és én teljes szívünkből kívánjuk, hogy sikerrel küzdjék meg ezt a harcukat” – mondta JD Vance.

Az Egyesült Államok elnöke, alelnöke és az amerikai nép csodáljuk önöket. Szeretnénk, hogy a saját jövőjükről úgy dönthessenek, hogy külső erők ne befolyásolják önöket. Nem akarom megmondani, hogy személy szerint kire szavazzanak, de a brüsszeli euróbürokratákra nem szabad hallgatni. A szívükre, a lelkükre, és a magyar nép szuverenitására hallgassanak

– fejtette ki.

Majd kitért arra, hogy Európai Unió forrásokat tart vissza Magyarországtól, és folytatta Orbán Viktor dicséretét. Ezt követően a „károgókról”, és „az egyetemeinket elfoglaló szélsőbaloldali eszmékről” beszélt, amely szerinte az óceán mindkét oldalán jelen van. – Egyesek, akik feministának nevezik magukat, úgy tesznek, mintha a nőket védelmeznék, ugyanakkor azok az eszmék, amiket ők képviselnek, pontosan a nőket fenyegető „migránserőszaknak” vannak kitéve – állította.

Azzal folytatta: – Szeretjük Európát, az Egyesült Államok ebből a kontinensből született. Épp ezért, mert szeretjük ezt a kultúrát és népeit, épp ezért utasítjuk el az arctalan bürokratákat, akik a progresszió nevében a csillagos égig srófolják az energiaárakat. Magyarországon látok igazi progressziót Orbán Viktor vezetése alatt. Kereskedelmi partnert látok, amely rekordméretű beruházásokat tudott intézni Magyarországra, tiszta utcákat, az emberek biztonságosan tudnak koccintani. Olyan munkahelyeket, ahol a hazaszeretetet, és nem a haza iránti utálatot lehet képviselni.

Megismételte a délutáni sajtótájékoztatón elhangzottakat is, miszerint Európa csaknem minden országában többe kerülnek az energiahordozók, mint Magyarországon, ami szerinte azért van, mert Orbán harcolt ezért, míg a többi európai vezető nem. Úgy gondolja, az Egyesült Államokat és Magyarországot lenézik, mert szeretnék kontroll alatt tartani a migrációt. „Utálják a határunk védelmeit, az energiafüggetlenségünket, és mindenek felett egy embert kiváltképpen, Orbán Viktort. Ami azt jelenti, hogy Orbán Viktor az önök oldalán van” – mondta még a bürokratákról.

Hozzátette, az amerikai elnökkel vállvetve kitartanak a magyar miniszterelnök mellett, aki a közös értékeinkért a legtöbbet küzdött. Szerinte az értékeinket védelmeznünk kell, ennek nagy tétje van, különösen a kommunizmus réme volt az, amelytől emlékezetesen sikerült megszabadulni.

Választás áll önök előtt. Térdet hajtanak-e egy zsarnoknak vagy Szent Istvánt követik, és egy igazi vezetőt választanak maguknak ezen a hétvégén

– fogalmazott JD Vance, amire a közönség tapssal fogadott, miközben Orbán Viktort éltetni.