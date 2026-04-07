Orbán Viktor: A magyarok ősi madara, a turul barátsággal fogadta a nagy és erős amerikai rétisast

2026-04-07 18:26:00 CEST

A miniszterelnök mintha kezdené megkedvelni az állatokról szóló hasonlatokat. Szerinte ez az évszázad a magyarok évszázada lesz.

Mintha csak a Digitális Polgári Körök gyűlését tartanák, úgy kezdődött az amerikai alelnök tiszteletére meghirdetett magyar-amerikai barátság napjának nagygyűlése kedden Budapesten MTK Sportcsarnokában. JD Vance a parlamenti választás előtt álló Orbán Viktor t és a Fideszt támogatja a látogatással. A nagygyűlést a DPK rendezvényeihez hasonlóan Rákay Philip volt a műsorvezető, a magyar és az amerikai himnusz után kellően dicsőítő jelzőkkel (40 éve bátor illiberális politikus, a követendő példa, aki hitet tett Donald Trump politikája mellett) vezette fel Orbán Viktor beszédét.

Bár a szervezők szerint JD Vance telt ház előtt lépett fel Orbán Viktor miniszterelnök választási kampánya részeként, valójában az eredetileg 5000 férőhelyes csarnoknak csak egy részét kerítették körbe fekete kordonnal. Helyszíni tudósítónk összesen 2-3 ezer érdeklődőt látott, köztük az egykori jobbikos politikust, Gaudi-Nagy Tamást és a Kúria elnökét, Varga Zs. Andrást is.

Van egy régi magyar mondás: madarat tolláról, embert barátjáról. Örülünk, hogy egy ilyen nagy és erős rétisas lehet a barátunk. Jelentem, a sas leszállt, és magyarok ősi madara, a turul, barátsággal fogadta őt. Ez nem egy egyszerű diplomáciai esemény, az aranykor ünnepe, aminek nem csak politikai és üzleti, hanem civilizációs és spirituális haszna van – kezdte a beszédét Orbán Viktor. Azzal folytatta, az Egyesült Államok szabadságharcban született 250 éve. – Ki szeretné jobban a szabadságot a magyaroknál, nincs olyan nemzet, amelyre ennyi birodalom akarta rátenni a mancsát. Nem nyertük meg minden szabadságharcunkat, de nem volt hiába, a hódítók elhullottak, a magyarok megmaradtak. Élünk és virulunk. Ez az évszázad a magyarok évszázada lesz – ígérte Orbán Viktor, aki a két ország közötti hatalmas távolság ellenére felidézte, hogy a tengerentúlon Kovács Mihály huszártiszt, Kossuth Lajos állt a szabadság mellett, nálunk pedig Harry Hill Bandholtz amerikai tábornok a saját kezével védte meg a Nemzeti Múzeumot, nehogy széthordják a kincseinket.

A miniszterelnök ezután felidézte Ronald Reagan és idősebbik George Bush elnök emlékét majd bedobta Bartók Béla, Teller Ede, Neumann János, Kertész Imre és Pulitzer József nevét sorolta, majd rátért a lényegre, hogy szerinte az amerikai demokraták progresszív baloldali országot akartak gyúrni az ezeréves Magyarországból, de ez nem volt lehetséges, Mert Donald Trump meghirdette az erős nemzetek korszakát.

Orbán Viktor mintha kezdené az állatokról szóló hasonlatokat, éppen ma derült ki, hogy 2025. október 17-én egy Vlagyimir Putyinnal folytatott telefonbeszélgetésben mesebeli egérhez hasonlította magát az oroszlán, vagyis az orosz elnök árnyékában.