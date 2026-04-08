Fidesz;Orbán Viktor;Török Áramlat;

2026-04-08 06:00:00 CEST

Várható volt, hogy túltolják. Eleve az egész 16 évet túltolták, minden lehetőséget elpackáztak a konszolidációra, az országépítésre, felégettek maguk alatt mindent, szóval miért éppen a végén ne tolták volna túl. A totálisan átlátszó szerbiai kamubombaügynek így, ebben a formában egyelőre semmi értelme nem volt.

Láthatóan az Ukrajnával jó viszonyt ápoló és az EU-hoz közeledő, Moszkvától távolodó szerb vezetés csak bomba-poggyászlerakót engedélyezett a Török Áramlattól pár száz méterre. És feltehetően dokumentált mindent. Jó eséllyel Belgrádban pontosan tudják, ki a hunyó, és ha nem is annyira szívdobogva, mint Magyarország, de ők is várják, hogy ki győz április 12-én. Amennyiben Orbán, úgy előadhatják, hogy ők is segítettek hatalomban tartani Vučić elnök nagy barátját. Ha viszont Magyar győz, nos, a szerb vezetésnek lesz egy lehetősége a kapcsolatépítésre. Egy berendezkedő új magyar vezetésnek pedig lesz egy jogi adu ász a kezében.

A címben jelzett szám ugyanis a büntető törvénykönyv paragrafus­száma a hazaárulásra. Aki magyar állampolgárként részt vett a Török Áramlat elleni ügyeskedésben – még akkor is, ha az csak előkészületi szakaszban maradt –, arra megáll a hazaárulás, ami alapesetben 5–15 év.

Azaz: április 12. után valakinek vagy valakiknek adott esetben igen komoly érdeke fűződhet majd egy jó kis vádalkuhoz. Sőt azt is nyugodtan kivárhatja, mire az új, Orbánékhoz kevésbé szervilis főügyész a székébe ül, az ugyanis pár hónap, míg az el­évülés leghamarabb 2031 körül jöhet szóba, és a politikai feledésre is kár apellálni. Egy bonyolult korrupciós ügyet a jónép nem fog fel, de egy ilyen egyszerű hazaárulás sztorija tökéletesen átadható, megzenésíthető.

Ennek szellemében tökéletesen érthető, hogy Orbánék Magyar Pétert nem akarják a védelmi tanács közelébe engedni. Pontosan tudják, hogy mi a helyzet. Ahogy ez ügyben a nyájas olvasó is nyugodtan felcsaphat hobbi-biztonságpolitikusnak: felteheti a kérdést, hogy miféle terrorvégveszély az, ahol Budapest közepén választási nagygyűlést tartanak az amerikai elnökhelyettessel.