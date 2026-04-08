Dobrev Klára: Az EU ellen kémkedett két tiszás politikus is

2026-04-08 12:13:00 CEST

Konkrét személyeket is megnevezett.

Az EU ellen kémkedett két jelenlegi tiszás politikus: Gerzsenyi Gabriella EP-képviselő és Hajdú Márton, a Tisza listás parlamenti képviselőjelöltje - közölte egy szerda posztjában a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, európai parlamenti képviselője.

Dobrev Klára több brüsszeli forrásra és több nemzetbiztonsági szakértőre hivatkozva nevezte meg a két érintettet, azonban konkrét bizonyítékot nem mutatott be állításainak alátámasztására. Megjegyezte, az European Pulse nevű újság szerint Hajdú Márton - mielőtt az orbáni titkosszolgálatok munkatársa lett volna - kínai titkosszolgálati ügynökökkel is kapcsolatban állt. A politikus jelenleg a 36., vagyis biztos befutó helyen áll a Tisza párt választási listáján. Ha nem történik semmi, akkor ez az orbáni szolgálatok megbízásából az EU ellen is kémkedő ember parlamenti képviselő lesz - írta.

Az ellenzéki politikus szerint nem hagyható, hogy Orbán beépített emberei ellenzékinek álcázva magukat parlamenti képviselők lehessenek. Úgy véli, ezek az emberek akkor is a jelenlegi miniszterelnököt szolgálják. Feltételezése szerint Hajdú Márton is Orbán Viktorra fog szavazni. Állítja, hogy ez csak a jéghegy csúcsa lehet, ugyanis nem tudni, hány ilyen beépített ember van a Tisza képviselőjelöltjei közt. „Gerzsenyi Gabriella és Hajdú Márton azonnal távozzanak a közéletből! Sem az EP-ben, sem a Magyar Országgyűlésben nincs helye Orbán kémeinek. Főleg nem ellenzékinek álcázva” - zárta sorait Dobrev Klára.