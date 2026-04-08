Politico: Az Orbán-kormány titokban kötött egy 12 pontos együttműködési megállapodást a Putyin-rezsimmel

2026-04-08 12:05:00 CEST

Szijjártó Péter nem cáfolt. Eddig úgy tudtuk, a 12 pont Magyarország szabadságáról szól.

Egyre több arra utaló bizonyíték lát napvilágot, hogy Orbán Viktor miniszterelnök arra törekszik, gazdaságilag és politikailag is Oroszországhoz kösse Magyarországot – írja a Politico. A lap olyan dokumentumokat szerzett meg, melyek alapján az Orbán-kormány 2025 decemberében együttműködési megállapodást írt alá Oroszországgal a két ország gazdasági, kereskedelmi, energetikai és kulturális kapcsolatainak bővítéséről.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Mihail Murasko orosz egészségügyi miniszter decemberben egy moszkvai tárgyalás után szignálta az erről szóló dokumentumok sorát, amely szerint az együttműködés kiterjed a nukleáris fűtőanyagok, az oktatás és a sport területére is.

Az egyik dokumentum szerint Oroszország és Magyarország a 2025. december 9-i moszkvai találkozón áttekintette a kétoldalú kereskedelem és gazdasági együttműködés aktuális kérdéseit, az energetikai szektorban, az iparban, az egészségügyben, a mezőgazdaságban, az építőiparban és más, kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken folytatott közös tevékenységeket, valamint az együttműködést a kulturális és humanitárius szférában. Emellett hangsúlyozták a két ország közötti hosszú távú, kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésének fontosságát a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken.

A Politico megkereste Szijjártó Pétert a dokumentumok tartalmával, illetve azok Magyarország politikai irányvonalára gyakorolt lehetséges hatásával kapcsolatban. A tárcavezető közölte,

„Magyarország kétoldalú együttműködését nemzeti érdekek vezérlik, nem pedig a nyomás, hogy alkalmazkodjunk a rendkívül elfogult liberális fősodratú médiához. Csak így tovább az elfogult munkával!”

Az orosz külügyminisztérium nem reagált a lap megkeresésére.

A Politico független, Moszkva működését jól ismerő szakértőkkel is felvette a kapcsolatot, de nem tudta önállóan hitelesíteni a dokumentumokat, melyek útmutatást is tartalmaznak az orosz kormányzati szervek számára az új vállalások végrehajtásáról.

A Politico a megállapodásról azt írja,

szerepel benne a kétoldalú kereskedelem „negatív trendjének” megfordítása, miután az Európai Unió Oroszországgal elleni szankciói miatt ez nyilván visszaesett,

megnyitja az utat az orosz vállalatok előtt, hogy új villamosenergia- és hidrogénprojektekbe kezdjenek Magyarországon, illetve szorosabb együttműködés alakuljon ki a kőolaj-, a földgáz- és nukleáris fűtőanyagok terén,

Magyarország vállalta, hogy megvizsgálja az orosz nyelvoktatás erősítésének lehetőségét, például oroszországi tanárok bevonásával, valamint a képesítések kölcsönös elismerésének bővítésével, csereprogramok megnyitásával,

a magyar kormány támogatja a folyamatban lévő csereprogramokat is, a sporttól a cirkuszművészetig számos területen,

a felek támogatják egy 2026–2027-es közös sportegyüttműködési akcióterv kidolgozásának lehetőségét.

Eddig úgy tudtuk, a 12 pont Magyarország szabadságáról szól. de – fűzhetjük hozzá – a fentiekkel együtt az oroszok azért nagylelkűek voltak, az egyik dokumentum legalábbis rögzíti, hogy az Oroszországgal való szorosabb kapcsolatok nem lehetnek ellentétesek Magyarországnak az EU-s tagságából fakadó kötelezettségeivel.