Élelmiszercsomagokkal segítené a debreceni fideszes kampány a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának az elnöke

2026-04-08 14:10:00 CEST

Kiszivárgott egy hangfelvétel.

Ötszáz, húsvét előtt kiosztandó ételcsomagról egyeztet egymással az Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának (MROÖ) elnöke és Debrecen fideszes alpolgármestere egy szerdán megjelent hangfelvétel tanúsága szerint.

A hanganyagot a Tisza Párt képviselőjelöltje, Tompa Enikő tette közzé. Az elhangzottak szerint Aba-Horváth István maga ajánlkozik, hogy segít a két fideszes jelölt, Barcsa Lajos és Széles Diána kampányában. A roma önkormányzat vezetője 500 darab élelmiszercsomagot ajánl fel a két fideszes politikusnak, hogy „ezzel előre menjen”. Az ellenzéki politikus szerint a kiszolgáltatott emberek szavazatának áruba bocsátása történik, „akiket olyan nincstelenségbe taszított a 16 év fideszes teljhatalom, hogy kénytelenek a pillanatnyi érdeküket szem előtt tartva adataik megadásával járulni a tekintetes urak elé néhány kiló cukorért és rizsért. Így működik ma a Fidesz Magyarországa: négy év éhezés után hála egy kis alamizsnáért.”

Tompa Enikő szerint a „nyílt választási csalás” után sem Barcsa Lajosnak, sem Széles Diánának nincsen helye a közéletben.

Nem ez az első hangfelvétel, amely rövid időn belül napvilágot látott. Kedden egy olyan beszélgetés is napvilágot látott, amelyen Barcsa Lajos és Aba-Horváth István beszélgetnek, miként támogatta a Fidesz a Jobbik jelöltjét. A kormánypárti politikus reakciójában azt állította, hogy a felvétel manipulált, valamint a mesterséges intelligencia felhasználásával készült.