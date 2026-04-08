Aba-Horváth István ÖRO-elnök - Korábbi felvétel

Élelmiszercsomagokkal segítené a debreceni fideszes kampány a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának az elnöke

Kiszivárgott egy hangfelvétel.

Ötszáz, húsvét előtt kiosztandó ételcsomagról egyeztet egymással az Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának (MROÖ) elnöke és Debrecen fideszes alpolgármestere egy szerdán megjelent hangfelvétel tanúsága szerint.

hanganyagot a Tisza Párt képviselőjelöltje, Tompa Enikő tette közzé. Az elhangzottak szerint Aba-Horváth István maga ajánlkozik, hogy segít a két fideszes jelölt, Barcsa Lajos és Széles Diána kampányában. A roma önkormányzat vezetője 500 darab élelmiszercsomagot ajánl fel a két fideszes politikusnak, hogy „ezzel előre menjen”. Az ellenzéki politikus szerint a kiszolgáltatott emberek szavazatának áruba bocsátása történik, „akiket olyan nincstelenségbe taszított a 16 év fideszes teljhatalom, hogy kénytelenek a pillanatnyi érdeküket szem előtt tartva adataik megadásával járulni a tekintetes urak elé néhány kiló cukorért és rizsért. Így működik ma a Fidesz Magyarországa: négy év éhezés után hála egy kis alamizsnáért.”

Tompa Enikő szerint a „nyílt választási csalás” után sem Barcsa Lajosnak, sem Széles Diánának nincsen helye a közéletben.

Nem ez az első hangfelvétel, amely rövid időn belül napvilágot látott. Kedden egy olyan beszélgetés is napvilágot látott, amelyen Barcsa Lajos és Aba-Horváth István beszélgetnek, miként támogatta a Fidesz a Jobbik jelöltjét. A kormánypárti politikus reakciójában azt állította, hogy a felvétel manipulált, valamint a mesterséges intelligencia felhasználásával készült.

Konkrét személyeket is megnevezett. 