Megölte feleségét egy férfi Szigethalmon, körözést adtak ki ellene

2026-04-08 15:27:00 CEST

Egyelőre nem tudják, hol lehet.

Megölte feleségét egy férfi Szigethalmon - közölte szerdán a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

E szerint a nőt április 6-án holtan találták otthonában. A gyanú szerint a sértettet a férje, a 41 éves Fajta Norbert bántalmazta, melynek következtében a 36 éves asszony életét vesztette. A férfi felkutatására tett eddigi intézkedések nem vezettek eredményre, ezért a nyomozók elrendelték a körözését.

A Pest vármegyei nyomozók kérik, hogy akik Fajta Norbertet látták, jelenlegi tartózkodási helyével vagy a bűncselekménnyel kapcsolatban érdemleges információval rendelkeznek, hívják a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-1-236-28-96 telefonszámon, vagy tegyenek bejelentést a Telefontanú 06-80-555-111 zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívón.