Vádat emeltek a fiatal ellen, aki robbantással fenyegetett csaknem 50 iskolát

bombariadó;fenyegetés;vádemelés;Tiszaújváros;iskolák;

2026-04-08 11:36:00 CEST

30 oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett. Felfüggesztett börtönbüntetést indítványoz az ügyészség.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy fiatalkorú fiú ellen terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt. A fiú robbanószerkezetek elhelyezéséről írt e-maileket iskoláknak.

Az ügyészség szerdai közleményében az áll, a vádirat szerint a fiatal a 2024/2025-ös tanévben egy tiszaújvárosi középiskola hallgatója volt. Csak néhány napot járt iskolába, 2024. szeptember második felétől folyamatosan igazolatlanul hiányzott, csavargott. Televíziós hírműsorokból vett ötletből elhatározta, hogy robbanószerkezet elhelyezéséről szóló fenyegető tartalmú e-mail üzeneteket fog küldeni a saját iskolájának. 2025. január végén, borsodi településen lévő lakóhelyén mobiltelefonjával küldte el az üzenetet, tartalma szerint a muszlimok elleni támadást kívánta megbosszulni társaival. A középiskolában – értesülve a fenyegetésről – a rendőrség a katasztrófavédelemmel átvizsgálta az épületet, 555 diákot és 95 dolgozót hazaküldtek, robbanóanyagot, robbanószerkezetet nem találtak.

A vádlott 2025. január végén az érintett tanulók, dolgozók és családtagjaik megfélemlítése céljából

összesen 46 oktatási intézménynek küldte el a fenyegető e-mailt. 30 oktatási intézményben kiürítették az épületet, ami 2642 tanulót és 341 dolgozót érintett.

Az ügyészség a büntetlen előéletű elkövetővel szemben felfüggesztett börtönbüntetést indítványozott, pártfogó felügyelet elrendelésével, továbbá külön magatartási szabályként előírva a pártfogó felügyelet által szervezett csoportos foglalkozáson való részvételt.