Meghalt egy magyar férfi Grönlandon

2026-04-08 17:48:00 CEST

Idegenkezűségre utaló körülmény nem merült fel, de az eset körülményeit vizsgálják a hatóságok.

Szakadékba zuhant egy magyar férfi Grönlandon. Feltehetően túrázás közben vesztette életét – írja a 24.

A portál információit a Külgazdasági és Külügyminisztérium is megerősítette. A Sermitsiaq nevű helyi lap korábban a rendőrségi közlésére hivatkozva arról számolt be, hogy hétfőn 19 óra 43 perckor motorosszánnal közlekedők elhagyott tárgyakat találtak Sisimiut közelében, amely Grönland második legnagyobb városa. Rövid időn belül egy holttest felfedezéséről is értesítették a hatóságokat. A helyi Kalaallit Nunaata Radio azt írta, a bejelentést követően kutató-mentő akció indult, a helyszínt helikopterrel és tűzoltók bevonásával közelítették meg. A hatóságok kezdetben csak annyit közöltek, hogy valószínűleg egy külföldi turista az áldozat, mivel eltűnésről addig nem érkezett bejelentés. Később azonosították az elhunytat, egy 26 éves magyar férfiról van szó.

Paczolay Máté külügyi szóvivő a lap megkeresésére válaszolva azt közölte, hogy folyamatos kapcsolatban állnak az elhunyt családjával és az illetékes helyi szervekkel, és minden lehetséges támogatást megadnak a hozzátartozóknak. A jelenlegi adatok szerint baleset történhetett, idegenkezűségre utaló jel nem merült fel, ugyanakkor a haláleset körülményeit a grönlandi hatóságok továbbra is vizsgálják.

Az érintett férfi a rendelkezésre álló információk szerint március 31-én indult el Püspökhatvanról Budapestre, majd feltehetően Grönlandra utazott, ezt követően azonban eltűntként keresték, a rendőrség körözést adott ki ellene.