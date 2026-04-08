Aláírták a tervezési szerződést az 2-es metró és a gödöllői, illetve csömöri HÉV összekötéséről, valamint a HÉV-ek korszerűsítéséről

2026-04-08 19:04:00 CEST

A bejelentéshez egy minisztert, egy államtitkárt és egy országgyűlési képviselőt vetettek be. 2030 elején indulhat meg a kivitelezés.

Aláírták a tervezési szerződést a HÉV és az M2-es metróvonal összekötésére, valamint a H8 és H9-es vonalak korszerűsítésére, felújítására szerdán Budapesten, a XVI. kerületi polgármesteri hivatalban.

A beruházás előkészítését célzó tervezői szerződést Csepreghy Nándor, az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) parlamenti államtitkára és Keszthelyi Tibor, a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. elnök-vezérigazgatója írta alá a tervezői konzorcium (FŐMTERV Zrt., UTIBER Kft., RING Kft.) képviseletében. Csepreghy Nándor az aláírási ünnepségen kiemelte, a tervezési szerződés 8,5 milliárd forint értékű, a tervek alapján 2029-ben lesz kiírható a kivitelezési közbeszerzési tender, majd 2029 végén, 2030 elején megindulhat a kivitelezés. A kormány döntése alapján a most aláírt szerződés teljes forrása rendelkezésre áll – tette hozzá.

Az államtitkár hangsúlyozta, a projekt nemcsak vasúti sínekről, járművekről szól, hanem több mint 300 ezer ember mindennapi életéről is a térségben, akiknek a hétköznapi közlekedése gyorsabbá, egyszerűbbé és kényelmesebbé válik. Az ÉKM államtitkára felidézte, hogy az országban több HÉV fejlesztése is zajlik. Példaként említette, hogy a H5-ös vonalon a kivitelezési közbeszerzés van folyamatban, előkészítés alatt van a déli irányú HÉV-vonal tervezése. A tervek szerint még az idén leszerződnek 54 darab új HÉV-jármű beszerzésére, ebből 2029-ig 118 darab meg is érkezik, utána pedig ütemesen, a pályafejlesztések előrehaladtával jön a további 36 jármű. Hozzátette, a HÉV-ek a „viszonylag koros állapotuk” ellenére a MÁV-Volán csoport egyik legüzembiztosabb járművei, több mint 95 százalékos menetrendszerűséggel járnak. A fejlesztésekkel hozzájárulhatnak az autós közlekedés kiváltásához kötöttpályás közlekedéssel - mondta.

Csepreghy Nándor beszélt arról is, hogy szükséges a közösségi közlekedés fejlesztése, a kötöttpályás közlekedés erősítése a közúti személyszállítási mellett, és utalt arra, hogy ezer új autóbusz beszerzése van folyamatban.

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter emlékeztetett, hogy a HÉV és a metróvonal összekötése régi álmot valósít meg. Ezzel olyan közlekedés jön létre, amely még szorosabb kapcsolatot tesz lehetővé az agglomeráció és Budapest között. A projekt megvalósításával sokak számára válhat kényelmesebbé és gyorsabbá a közlekedés. A tervezés egyebek közt arról is szól, hogy hogyan alakul Gödöllő HÉV-közlekedése, tekintettel a megújuló kastélyra és agrárkampuszra - tette hozzá.

Szatmáry Kristóf, a Fidesz országgyűlési képviselője azt mondta, a projekt nagy lépés a térségben élők számára, és reálisnak tartotta, hogy 2030-ig meginduljon a mintegy 200-300 milliárd forintos beruházás.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium tájékoztatása szerint az 2-es metróvonal Cinkotáig történő meghosszabbításával és a további 27 kilométernyi HÉV vonal felújításával lényegesen gyorsabb, versenyképes városi és elővárosi gyorsvasúti rendszer épülhet ki Csömör, Gödöllő és Budapest belvárosa között. A tervezési folyamat magában foglalja a korábban elkészült vizsgálati anyagok felhasználásával döntéselőkészítő dokumentáció, környezeti hatástanulmány, teljes körű engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció, valamint a kivitelezési közbeszerzés kiírására alkalmas közbeszerzési dokumentáció elkészítését 2029 végéig.

A H8 és H9-es HÉV és az M2-es metró fejlesztésének célja a közlekedési módváltás támogatása, az átszállások számának és idejének csökkentése, valamint a környezeti terhelés mérséklése. A metró meghosszabbítása Cinkotáig a Budapest külső kerületeiben élők megváltozott utazási igényeit szolgálja ki.

A teljes vonalszakasz – hozzávetőlegesen nyolc kilométer metró- és huszonhét kilométer HÉV-vonal – megtervezése szükséges, a feladat része a csömöri átkötést biztosító szakasz utolsó két kilométeres dízelüzemű részének a villamosítása is. Valamennyi megállóhely rekonstrukciója és akadálymentesítése megtörténik, emellett korszerű utastájékoztató rendszerek épülnek ki. A cinkotai és a gödöllői végállomás is teljesen megújul, a H8-as HÉV-szakaszon egy új megállót is terveznek a Hungaroringnél. Azokra a szakaszokra, ahol a lakóépületek közel helyezkednek el a HÉV-hez, zajárnyékoló falakat terveznek, és számos szintbeni kereszteződés megszűnik.

A projekt érdekessége és jelentős mérnöki kihívása az Örs vezér tere felett egy hozzávetőlegesen 80 méter támaszközű vasúti híd megtervezése, amely lehetővé teszi a kötöttpályás közlekedést a két 2x2 sávos út felett - tájékoztatott az ÉKM.