Újabb rendőrnyomozó tálalt ki, szerinte Szabó Bence ellen koncepciós eljárás zajlik, az NNI nem indított eljárást, amikor az orosz hackerek feltörték a külügy szervereit

2026-04-08 18:59:00 CEST

Dőlnek a dominók.

Miközben olyan NER-közeli celebritások, mint Mága Zoltán érdekében indított nyomozások prioritást élveznek, ellenzéki parlamenti képviselők, például Hadházy Ákos vagy Tompos Márton súlyos ügyekben tett feljelentései nyomán gyakran nem is indul eljárás – jelentette ki a Partizánnak adott interjújában Virág Norman Viktor, a Készenléti Rendőrség – Központi Nyomozó Iroda egykori hadnagya

Virág Norman Viktor Szabó Bence után más a második egykori nyomozó, aki kitálal a KR NNI valódi működéséről. 2021 és 2024 között a kiberbűnözés elleni főosztályán dolgozott felderítő-nyomozó hadnagyként. Később a III. kerületi rendőrkapitányságra ment át készenléti csoportvezetőnek, de már onnan is távozott, még március közepén kereste meg a Partizánt, tehát még annak a Szabó Bence színre lépése előtt, aki ellen szerinte koncepciós eljárás zajlik. Amikor erről tudomást szerzett – árulta el –, a maradék kétségei is elszállt afelől, hogy neki is interjút kell adnia.

Pintér Sándor belügyminiszter szavait, miszerint Szabó Bencét a rendőrök árulónak tartják, határozottan cáfolta.

Szerinte a volt rendőr századost úgy támadja az Orbán-kormány propagandája, hogy a nyomozásai révén több tucat pedofil került börtönbe, a gyermekvédelem pedig itt kezdődne. Ráadásul – fűzte hozzá – a Szabó Bence elleni eljárás során több bűncselekmény gyanúja is felmerül, amelyeket a hatóságok nem vizsgáltak ki: ilyen például a hatóságok félrevezetése, mivel semmilyen, gyermekpornográfiára utaló nyom nem került elő a Tisza Párt informatikusaival szemben, amelynek ürügyével rájuk uszították őket. A beszervezővel, Henryvel kapcsolatban továbbá felmerül az információs adat megsértése, ugyanis hozzáférést akart vásárolni a Tisza Párt szervereihez. Felmerül a választás rendje elleni bűncselekmények és a hivatali visszaélés gyanúja is - jelezte. Abban pedig nem hisz, hogy Szabó Bence tényleg egy kémelhárítási ügybe avatkozott volna bele, de ha elméleti szinten ez mégis így lenne, az sem magyarázná meg, hogy miért indítottak kamueljárást, miért kértek hozzáférést a Tisza Párt szervereihez, illetve miért nem tettek feljelentést abban a két évben, amikor a titkosszolgálat már tudott az állítólagos ügyről.

Virág Norman Viktor elmondta, Pintér Sándor állításával ellentétben Szabó Bencét a rendőrök többség hősnek tartja, a belügyminisztert azért legalább tiszteli, hogy annak idején ő maga is végigjárta a rendőri ranglétrát. Pintér Sándornak a rendőrök véleményével kapcsolatban azt javasolta, hogy menjen fel a kiberbűnözés elleni főosztály épületének negyedik emeletére, ahol az ajtóra A4-es lapon bináris kóddal (tehát 2-es számrendszerben, 0-kkal és 1-esekkel) van felírva egy számsor. Ezeket latin betűkre átfordítva az a jelentés jön ki hogy „fuck Orbán, fuck Putyin”.

Virág Norman Viktor elmondta, azt látja, hogy az országban van egy hierarchia, amelyben különböző társadalmi csoportok a piramis különböző szintjén vannak elhelyezve. A piramis tetején van természetesen a NER elitje, utána jönnek a profi futballisták, a rendőrség pedig majdhogynem a piramis legalján van, az emberhez méltó munkakörülmények is hiányoznak. Laponyi Zsolt korábbi szavaira rácsatlakozva, miszerint a mosdók, zuhanyzók, pihenőhelyiségek állapota nem normális, úgy fogalmazott, „Hatvanpusztán a zebrák jobban vannak tartva”. Megjegyezte azt is, hogy a rendőrök is érzékelik az orosz típusú berendezkedés kiépülését, ahol a jogrend nem éppen az európai mintaállamokhoz hasonlóan van kezelve.

A nyomozó a tízéves rendőri karrierjét szakította meg a leszerelésekor. Azért távozott, mert egy idő után azt érzékelte, hogy azt a munkát, amelyet ő rendőrként szeretett volna végezni, inkább a független sajtó látja el. Úgy véli,

sok olyan vezető van a rendőrségen, akik jól fizetett pozíciót és szolgálati autót kapott, szakmailag viszont nem kiemelkedő, ellenben kiszolgálja a hatalmat.

Ehhez képest azok közül akik bátrak voltak, és kiálltak a beosztottjaikért, nem sokan maradtak ott. A legmagasabb vezetői szinteken az előrelépéshez elengedhetetlen a politikai lojalitás, még akkor is, ha ezt soha nem mondják ki nyíltan, csak „kiérződik” a rendszerből.

A leszerelt nyomozó emlékeztetett, egy kezdő járőr nettó 250 ezer forintot, egy nyomozó nagyjából 350 ezret keres. Utolsó rendőri munkahelyén vezetőként, két diplomával és felsőfokú nyelvvizsgával a pótlékok nélkül nettó 510 ezer forint volt az alapfizetése. Ez az állományhiány miatti túlórák révén tudott emelkedni valamelyest.

Beszélt arról is, hogy amikor politikusok, vagy NER-közeli celebritások érdekében kellett nyomozni, egészen máshogy nézett ki egy-egy eljárás. Mága Zoltán a Facebook-oldalának 2023. évi feltörése idején például rendszeresen hívogatta az osztályvezetőt, ráadásul az üggyel a KR NNI foglalkozott, miközben a lakcíme szerinti kapitányság lett volna az illetékes. Amikor pedig egy államtitkár bankkártyaadatait lopták el, túlórákat is elrendeltek, még akkor is, amikor túlórastop volt érvényben. Politikusok, állami vezetők, NER-hez köthető üzletemberek és celebek esetében rendszeresen sürgették őket, miközben ellenzéki képviselők, például Hadházy Ákos vagy Tompos Márton súlyos ügyekben tett feljelentései nyomán gyakran nem is indul eljárás.

Az interjúban szó esett arról is, mennyire bevett gyakorlat az, hogy a Rogán Antal felügyelete alatt álló Alkotmányvédelmi Hivatal beavatkozik egy-egy eljárásba. Az önmagában szerinte rendben van, hogy a rendőrség segíti az AH-t egy-egy kémelhárításban, csak kérdés, hogy akkor miért nem szólnak hivatalosan erről.

Felidézte, hogy amikor a BRFK-nál dolgozott, szóbeli megkeresést kapott az AH-tól egy „színlelt házkutatás” ügyében, iratot viszont nem látott az ügyről, amikor pedig jogalapot kért, levették az ügyről.

Oroszokkal kapcsolatos eseteket is említett, ilyen volt például, hogy amikor az amerikai szolgálatok megkeresték egy orosz Antichat nevű fórumhoz kapcsolódó kiberbűncselekmény-sorozat miatt, és azonosítottak egy orosz származású, Magyarországon élő férfit, Georgij Zsuravljovot, házkutatás ellenére a KR NNI nem rendelt el hivatalos eljárást. Ugyanígy érkezett amerikai megkeresés egy orosz állampolgárságú tárhelyszolgáltatóval kapcsolatban, de ebben sem indult eljárás, mint ahogy az NNI az orosz hackerek által feltört külügyminisztériumi szerverek ügyében is tétlen maradt.