Összekötik a HÉV-et és a metrót

Még idén elindíthatja a BKK a gödöllői HÉV és a M2-es metró összekötésének engedélyezési és kiviteli tervét, legalábbis a közbeszerzési értesítőben megjelentek szerint. A beruházás akár 2020-ra befejeződhet. A közösségi közlekedés fejlesztését az Unió is támogatja, így a költségekhez jelentős forrásokhoz juthatna a főváros.