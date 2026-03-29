Csepreghy: majd 2018-ban elszámolunk a döntéseinkkel

Magyarország népszavazással döntött arról, hogy csatlakozni kíván az Európai Unióhoz, ezt pedig a kvóta ügyében feltett kérdés nem írhatja felül - állítja Csepreghy Nándor. A Miniszterelnökség miniszterhelyettese a főnökével szemben ma sem lépne ki az Unióból, a maradásra szavazna. Határozott véleménye van más ügyekben is; L. Simon László "szelektív hallásával" például nem kíván semmit kezdeni, ahogyan a kormányon belüli kritikákkal sem, hiszen mint mondja: a középszer mindig másoknak hibákat felróva próbál kitörési pontot találni ahelyett, hogy a saját munkájával lenne elfoglalva és képes lenne eredményeket felmutatni.