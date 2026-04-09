Gulyás Gergely: Magyarországon a józan észnek még mindig többsége van

2026-04-09 10:12:00 CEST

Elszabaduló árak és hiány fenyegeti az üzemanyag-ellátás, az lenne a fontos, hogy a forrásokat ne blokkoljuk – célzott Oroszországra a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Újra bírálta az Európai Bizottságot, amely a védett ár eltörlésére szólította fel az Orbán-kormányt. Szerinte a védett ár és a rezsivédelem 95 ezer forintot hagy a családoknál havonta Európai Bizottság javaslatai arról, hogy az emberek kevesebbet fogyasszanak és ne üljenek autóba, nem vigasztalja a magyar polgárokat. Magyarországon a józan észnek még mindig többsége van – jelentette ki ezen túl Gulyás Gergely, aki szerint ezt még látni fogjuk.