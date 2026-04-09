Márki-Zay Péter : A régi ellenzékről fele hülye, a másik fele áruló, Magyar Péter jól tette, hogy megkerülte őket

2026-04-09 13:01:00 CEST

Ha Magyar Péter legyőzi a Fideszt és rács mögé zárja a bűnözőit, akkor szobrot állítanak neki Hódmezővásárhelyen.

Döntő fontosságú, hogy Magyar Péter elkerülte, hogy belekeveredjen az Ukrajna nemzetközi támogatásáról szóló keserű vitába – célzott Márki-Zay Péter Hódmezővásárhely polgármestere a Politicónak adott interjújában arra, hogy a 2022-ben az ellenzéki összefogás miniszterelnök-jelöltjeként miben hibázott leginkább, illetve a Tisza Párt miniszterelnök-jelöltje, mit tanult a négy évvel ezelőtti vereségből, miben jobb, mint ő.

A lap szerint Magyar Péter „olykor könyörtelen” taktikáját többen kritizálják, a vádak szerint a sajátján kívül minden ellenzéki párt felszámolására törekszik, „brutális médiablokádot” folytat a Tiszán belül, azaz képviselőjelöltjeit nem engedi nyilatkozni, valamint felróják neki, hogy populista ígéreteket tesz a kampányában. Ezzel szemben Márki-Zay állítja, hogy ez a helyes, tanult az ő hibáikból, hogy véget vessenek Orbán Viktor 16 éves uralmának.

A Politico megjegyzi, hogy Márki-Zay Péter egy széles ernyőkoalíciót vezetett négy éve, de a stratégia visszafelé sült el, az összefogás már a választás estéjén szétesett, résztvevő pártjai egymást vádolták árulással. Márki-Zay Péter szerint második „leckeként” ebből is tanult Magyar Péter, mert ahhoz, hogy szembeszálljon Orbán Viktorral, egyetlen mozgalommá kell lapítania az egész ellenzéket. – A felük hülye, a másik fele áruló. Akkor minek foglalkozni a régi ellenzékkel? – vetette fel a polgármesterként újra is választott politikus. Szerinte ugyanis jó, hogy Magyar Péter megkerülte a meglévő ellenzéki pártokat, mert így az ő vállát nem nyomja sem a korrupció, sem a kétes hírnév.

A Politico cikke szerint a Tisza Párt vezetője már csak azért sem működött együtt a régi ellenzékkel, mert attól tart, hogy az ellenzék nagy része most is összejátszik a Fidesszel és Orbán Viktorral, mindenféle haszon fejében. Ahogy arról korábban Gurzó Ákos, Márki-Zay Péter kampányfőnöke is beszélt, ellenzéki kulcsemberek próbálták meghiúsítani a kampányt. A korábbi kormányfőjelölt végül Magyar Péterről leszögezte: – Jelenleg az a dolga, hogy legyőzze a Fideszt, és rács mögé zárja ezeket a bűnözőket. Ha ezt megteszi, szobrot állítunk neki Hódmezővásárhelyen.