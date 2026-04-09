A nemzeti érdeket képviselte az Orbán-kormány a lehallgatott telefonbeszélgetésekben

2026-04-09 10:34:00 CEST

A választásra időzítve a választás befolyásolásának szándékával titkosszolgálati akciók zajlanak Magyarország ellen - jelentette ki Gulyás Gergely azzal kapcsolatban, hogy napvilágot láttak újabb telefonbeszélgetések Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin, valamint Szergej Lavrov és Szijjártó Péter között. Mindez a kormányülésen nem került szóba. Maga a lehallgatás is jogsértő, és a nyilvánosságra hozatal is jogsértő. Megjegyezte, hogy ez természetesen igaz a miniszterelnök bármely tárgyalásáról kikerülő hanganyaggal vagy jegyzőkönyvvel kapcsolatban is, és ez a jogi helyzet.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy politikailag akár hálásak is lehetnének a történtekért, mert ezek szerinte azt bizonyítják, hogy a magyar diplomácia, a magyar miniszterelnök és a magyar külügyminiszter minden vonatkozásban az ország érdekeit képviseli. Érvelése szerint az is kiderül ezekből, hogy amit nyilvánosan mondanak, az megfelel annak, ahogyan tárgyalnak akkor, amikor az ország érdekében lépnek fel.

Gulyás Gergely összegzése szerint külföldi titkosszolgálati beavatkozás történik a választásokba, ugyanakkor ez nem lesz sikeres. A felvételek azt bizonyítják: a magyar kormány tisztviselői, a miniszterelnök és a külügyminiszter ezekben az esetekben is nemzeti érdeket képviselnek. Arról is beszélt, hogy három nap múlva mindenki eldöntheti azt, hogy szükségünk van-e arra, hogy Oroszországtól az energetikai együttműködés fennmaradjon vagy sem. Állítása szerint ma nincs olyan mértékadó közgazdász, aki ne mondaná, hogy ennek megszüntetése a rezsicsökkentés megszüntetését is jelentené. Hozzátette, hogy a magyar érdek az együttműködés fenntartása, amelyhez a magyar miniszterelnök 4 évvel ezelőtt az Európai Unióban mentességet szerzett Magyarország, valamint Szlovákia és Csehország számára.

Érvelése szerint ha ez nincs így, akkor az energiaárakon nem keresni tud a magyar állam, hanem többet kell fizetnie, így nem marad forrás rezsicsökkentésre. Összegzése szerint tehát a választás tétje: fennmarad-e az Oroszországgal folytatott energetikai együttműködés - kőolaj és földgázbeszerzés -, mert ha nem, akkor a rezsicsökkentés sem marad fenn.