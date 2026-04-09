Gulyás Gergely: Az Orbán–Putyin-jegyzőkönyv megszerzésében egy magyar személy is közreműködött

Gulyás Gergely;

2026-04-09 10:47:00 CEST

Én azt természetesnek tartom, hogy kampány során az ember nagyon sok mindenkivel vitába keveredik, de hogy valaki önmagával keveredjen vitába, ráadásul gyakran és folyamatosan, és önmagát próbálja cáfolni, ez nem túl hiteles - jelentette ki Magyar Péterre célozva a Hír TV kérdése nyomán a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely a nyilvánosságra hozott Putyin-Orbán beszélgetéssel kapcsolatban emlékeztetett, míg Szijjártó Péter esetében lehallgatás történt, addig a magyar miniszterelnök Vlagyimir Putyin elnökkel folytatott beszélgetése esetében jegyzőkönyvet valahonnan megszerezték. Kitért arra is, hogy ebben az ügyben magyar személy is közreműködött, egy önmagát újságírónak álcázó magyar ügynök, akit Panyi Szabolcsnak hívnak. Megjegyezte, hogy a hatóságok „forró vonalon vannak”, az igazságügyi miniszter pedig feljelentést tett kémkedés miatt.

Arra a kérdésre, hogy ez mit jelent, azt mondta, hogy az ő esetében tudjuk, mi történt, mert van egy hangfelvétel.