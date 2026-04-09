Gulyás Gergely: Az Európai Unió elkötelezett hívei vagyunk

Gulyás Gergely;

2026-04-09 10:49:00 CEST

Magyarországnak ma semmilyen pénzügyi védőpajzsra, védőhálóra nincsen szüksége - közölte a Hír TV kérdésére a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely elmondta, az amerikai kormány és az amerikai alelnök most is egyértelművé tette - ahogyan azt Donald Trump elnök is jelezte a miniszterelnök novemberi Fehér Házi látogatásán -, hogy nyitottak arra, hogy pénzügyi védőpajzsot, védőhálót biztosítsanak a magyar kormánynak, és erről jelenleg is tárgyalások folynak. Hozzátette, hogy az elmúlt hónapokban is voltak ezzel kapcsolatos egyeztetések.

Úgy értékelt, hogy ez mindenképpen jó hír Magyarországnak és a magyar gazdaságnak, mivel a világ legerősebb gazdasági hatalma készen áll arra, hogy egy esetleges válsághelyzetben segítséget nyújtson. Megjegyezte, hogy jelenleg egy üzemanyaghiánnyal és egy energetikai világválsággal néznek szembe, legalábbis ennek kezdeti lépései vagy eseményei már láthatók.

A miniszter kifejtette, hogy Magyarország súlyát növeli, hogy Európában a legszorosabb kapcsolatban áll az amerikai kormánnyal, és az amerikai elnök személyesen a miniszterelnököt tartja a legbiztosabb véleményalkotónak európai ügyekben. Úgy vélte, ez megtisztelő és előnyös Magyarország számára, ugyanakkor az amerikai elnök kijelentései - amelyek egybevágnak a magyar állásponttal - fájnak az Európai Uniónak.

Értékelése szerint az elmúlt évek brüsszeli politikája tönkretette az európai versenyképességet, és Európa a világgazdaság nagy erőközpontjai közül ma a legtöbb nehézséggel szembesül, miközben versenyképessége lassan egy évtizede romlik. Hozzátette, hogy Kína, az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti versenyben lemaradás tapasztalható, az Egyesült Királyság pedig elhagyta az Európai Uniót.

Gulyás Gergely szerint a brüsszeli buborékban nem a tényekkel foglalkoznak, hanem minősítésekkel támadják a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó tagállamokat, miközben ezek tények maradnak, és ha Európa magára akar találni, akkor ezeket a kérdéseket fel kell tennie és meg kell válaszolnia - még ha ma Brüsszelben ezt feltenni sem szabad. „Ezért mondjuk mindig azt, hogy az Európai Unió legelkötelezettebb hívei vagyunk, de a jelenlegi brüsszeli elitnek viszont az ellenzéke vagyunk, és úgy gondoljuk, hogy az a Patrióta pártcsalád - amit 2024-ben létrehoztunk, együttműködve a konzervatív frakcióval - Európa jövőjének a kulcsa Európában versenyképességet, gazdasági növekedést, új stratégiai célokat, ez a jobboldali pártszövetség, vagy ez a két jobboldali pártszövetség hozhat” - fogalmazott Gulyás Gergely.