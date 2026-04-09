Diplomáciai úton fog tiltakozni az Európai Unió az Egyesült Államok előtt JD Vance budapesti kijelentései miatt

2026-04-09 07:05:00 CEST

A részleteket erről nem hozzák nyilvánosságra.

Az Európai Bizottság diplomáciai úton kívánja jelezni aggodalmait az Egyesült Államoknak, miután J. D. Vance amerikai alelnök Budapesten, a Fidesz kampányának résztvevőjeként azzal vádolta meg az EU-t, hogy beavatkozik a magyarországi választásokba - írja a hvg.

Az amerikai alelnök az „európai bürokratákat” bírálta.Az Európai Bizottság védelempolitikáért és dezinformáció elleni küzdelemért felelős szóvivője, Thomas Regnier érezhető iróniával úgy reagált, hogy az „európai bürokraták” valójában olyan szabályozási keretet alakítanak ki, amely biztosítja, hogy egy-egy választás az európai polgárok kezében maradjon. A külügyekért felelős szóvivő, Anitta Hipper egy kérdésre válaszolva közölte, hogy az EU diplomáciai csatornákon keresztül fogja jelezni aggályait az amerikaiaknak. Hozzátette, hogy ezen kívül mást nem hoznak nyilvánosságra, nem gyakorlat ismertetni a partnereikkel folytatott ilyesféle párbeszéd részleteit

Az Európai Bizottság helyettes vezető szóvivője, Arianna Podestà pedig azt mondta, hogy az EU és az Egyesült Államok között több hivatalos kommunikációs csatorna és együttműködési keret áll rendelkezésre. Megfogalmazása szerint ezek biztosítják azt a fórumot, ahol az ilyen jellegű kérdéseket meg lehet vitatni, amennyiben mindkét fél szükségesnek tartja.

A sajtótájékoztatón szóba került az is, hogy Magyarország 2025 decemberében egy 12 területre kiterjedő együttműködési megállapodást írt alá Oroszországgal, amelynek részletei a brüsszeli Politico tudomására jutottak. Az Európai Bizottság ezeket a dokumentumokat nem kívánta kommentálni, ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy az Oroszországgal folytatott üzleti kapcsolatok kockázatot hordoznak. Oroszország megbízhatatlan partner. Ezt már bebizonyították például az energiaszektorban - fogalmazott Arianna Podestà, utalva arra, hogy az EU jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy az energiabeszerzés területén az oroszoknál megbízhatóbb partnereket találjon.