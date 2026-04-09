Magyar Péter nem fog hajnalig táncolni a Bálnában

Gulyás Gergely;

2026-04-09 10:52:00 CEST

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint egy minap nyilvánosságra hozott felvétel a gyanút, hogy a Magyarországon áthaladó ukrán pénzszállításokkal kapcsolatban távolról sem volt minden jogszerű.

A Hír TV egy ironikus kérdésben azt is meg akarta tudakolni, hogy Magyar Péternek küldtek-e meghívót a Fidesz eredményvárójára, fog-e táncolni hajnalig ismét a kormánypártok ünnepségén. „Hát attól tartok, hogy most nem fog hajnalig táncolni. Egy hívót sem kapott, de azt remélem, hogy akik ott lesznek a Bálnában, azoknak lesz oka az örömre. Várjuk a vasárnapi választásokat, és annak az ország jövőjére nézve kedvező végeredményét” - hangzott Gulyás Gergely válasza.