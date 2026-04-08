Újra a Bálnában tartja az eredményváró rendezvényét a Fidesz

Fidesz;parlamenti választás;eredményváró;Tisza Párt;

2026-04-08 20:21:00 CEST

Orbán Viktor pártja Budapesten zárja a kampányt is.

A korábbi megméretések alkalmával már többször használt helyszínen, a Bálna Kulturális Központban tartja a Fidesz a 2026-os parlamenti választás utáni központi eredményváróját – derül ki Orbán Viktor pártjának lapunkhoz is eljuttatott közleményéből.

A Tisza Párt az Országház épületével szemben a Duna másik oldalán, a Batthyány téren és a rakpartokon rendezi meg a maga központi eredményváróját. Előtte szombaton a Fidesz Budapesten, a Tisza Párt Debrecenben zárja a megméretést felvezető kampányt.

A független közvélemény-kutatók egybehangzó állítása szerint a favorit a Tisza Párt, pont ma megjelent riportunkból azonban az derül ki, hogy a vidéki Magyarország a NER elmúlt 16 éve ellenére elég makacsul ragaszkodik a Fideszhez.