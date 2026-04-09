„A Tisza Párt hazudik”

A Tisza Párt működésének, vezetői megnyilatkozásainak a hazugság az természetes eleme - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezetp miniszter. Gulyás Gergely szerint itt gondolhatunk, a drogos partikon való részvételre, Radnai Márknak az ezzel kapcsolatos megnyilatkozásaira, vagy akár Magyar Péter ezzel kapcsolatos beismerésére, meg arra, amit ezt megelőzően a nyilvánosság előtt mondanak.
A Török Áramlattal kapcsolatban azt mondta, szerb elnök nyilvánosan és nyíltan is elmondta: azt szeretné, ha a jelenlegi magyar kormány, illetve a Fidesz nyernék meg a választásokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy az energiabiztonság tekintetében olyan eszköz alkalmazását, amely bűncselekménynek minősül, épeszű ember nem állít. Gulyás Gergely mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a választáson. Hangsúlyozta, hogy a döntés meghozatala után érdemes figyelembe venni: a választásnak nemcsak az ország élete szempontjából van tétje, hanem mindenki személyes élete szempontjából is.Aleksandar Vučić: Nem fog beavatkozni a szerb hadsereg a magyar választásba
Úgy fogalmazott, hogy ha nem akarják kockára tenni mindazt, amit az elmúlt években az ország közös teljesítménnyel elért, akkor erre a garanciát a kormánypártok jelentik.