„A Tisza Párt hazudik”

Gulyás Gergely;kormányinfó;

2026-04-09 11:25:00 CEST

A Tisza Párt működésének, vezetői megnyilatkozásainak a hazugság az természetes eleme - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezetp miniszter. Gulyás Gergely szerint itt gondolhatunk, a drogos partikon való részvételre, Radnai Márknak az ezzel kapcsolatos megnyilatkozásaira, vagy akár Magyar Péter ezzel kapcsolatos beismerésére, meg arra, amit ezt megelőzően a nyilvánosság előtt mondanak.

A Török Áramlattal kapcsolatban azt mondta, szerb elnök nyilvánosan és nyíltan is elmondta: azt szeretné, ha a jelenlegi magyar kormány, illetve a Fidesz nyernék meg a választásokat. Hozzátette ugyanakkor, hogy az energiabiztonság tekintetében olyan eszköz alkalmazását, amely bűncselekménynek minősül, épeszű ember nem állít. Gulyás Gergely mindenkit arra biztatott, hogy vegyen részt a választáson. Hangsúlyozta, hogy a döntés meghozatala után érdemes figyelembe venni: a választásnak nemcsak az ország élete szempontjából van tétje, hanem mindenki személyes élete szempontjából is.

Úgy fogalmazott, hogy ha nem akarják kockára tenni mindazt, amit az elmúlt években az ország közös teljesítménnyel elért, akkor erre a garanciát a kormánypártok jelentik.