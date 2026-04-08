Aleksandar Vučić: Nem fog beavatkozni a szerb hadsereg a magyar választásba

2026-04-08 17:42:00 CEST

Szégyellje magát, aki ilyesmit állít.

„Ami azokat illeti, akik azt állítják, hogy a szerb hadsereg be akart avatkozni a magyarországi parlamenti választásba, szégyelljék magukat” - jelentette ki Aleksandar Vučić szerb elnök a Török Áramlat földgázvezeték mellett talált robbanóanyagról – vette észre a Telex a szerb N1 cikkét.

A szerb elnök közölte, soha nem titkolta, hogy azt szeretné, hogy Orbán Viktor nyerjen, de megnyugtatott, eszébe sem jutna, hogy a szerb hadsereget felhasználva beavatkozzon egy másik ország parlamenti választásába. – És ezért hallgatunk. És ez így lesz mindaddig, amíg nem tudjuk biztosan, mi történt, és főleg amíg a magyarországi választás le nem zárulnak - fogalmazott, a Török Áramlattal szembeni, állítólagos robbantási kísérletről azt mondta, a személy, aki ezt végre szerette volna hajtani, katonai rangot viselt a saját országa a hadseregében, ahonnan – többek között – Szerbia területére dezertált.

Aleksandar Vučić úgy folytatta: – Ha a merényletet végre is hajtják, lehetetlen lett volna megakadályozni egy nagy tűzvészt és hatalmas robbanásokat... Hónapokig nem tudtunk volna gázt szállítani Magyarországra. Ha a mi szelepünk közelében történt volna, mi is legalább egy hónapig gáz nélkül maradtunk volna.

Mint húsvét vasárnapján beszámoltunk róla, Aleksandar Vučić szerb elnök bejelentette, hogy robbanóanyagot és a működtetéséhez szükséges eszközöket is találtak a Szerbiát Magyarországgal összekötő földgáz-infrastruktúra közelében Magyarkanizsa és Velebit mellett, néhány száz méterre a Török Áramlat gázvezetéktől. Erről telefonon is egyeztetett Orbán Viktorral, a magyar miniszterelnök pedig ezt követően bejelentette, hogy délutánra összehívta a védelmi tanácsa rendkívüli ülését. A miniszterelnök elrendelte, hogy katonák védjék a Török Áramlat földgázvezeték magyarországi szakaszát, Szijjártó Péter pedig nyíltan az ukránokat vádolta meg az állítólagos merényletkísérlettel, amelyről szinte azonnal felmerült, hogy hamis zászlós akció lehet. Másnap viszont kiderült, annyira komoly volt a Török Áramlat elleni állítólagos merényletkísérlet, hogy a szerb rendőrök és katonák már el is tűntek a helyszínről. Ukrajna cáfolta, hogy bármilyen szinten részt vett volna az egész ügyben.