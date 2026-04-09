Gulyás Gergely szerint ő nem Magyar Péterrel szocializálódott politikailag

kormányinfó;

2026-04-09 11:18:00 CEST

A Szent-Iványi István-féle felvetésre, hogy a KGBéla néven ismert volt jobbikos Kovács Béla Szijjártó Szergej Lavrovval folytatott beszélgetéseinél enyhébb dolgokért kapott hét éves börtönbüntetést. Gulyás Gergely válaszul azt mondta, hogy Szent-Iványi SZDSZ-es, és Szijjártó Péter csak olyan információkat osztott meg Szergej Lavrovval, amelyek nem titkosak és a magyar érdek szempontjából fontosak.

Arról, hogy Dobrev Klára tiszás és fideszes kémeket vélt felfedezni az EU-ban, Gulyás Gerfely azt mondta, hogy „orbáni titkosszolgálat” nincs, „gyurcsányi titkosszolgálatra” viszont volt kísérlet. – Ami most történik, ahhoz nekem nincs közöm, ha mégis, akkor nagyon hálásak lesznek nekem a jobboldalon" - idézte fel a csatorna Gulyás Gergely egy korábbi mondatát Magyar Péterről. A tárcavezető szerint néhány napon belül lesz egy fontos esemény, amely majd megerősíti vagy cáfolja ezt az állítást.

Gulyás Gergely tagadta, hogy közös politikai szocializációja lett volna Magyar Péterrel, mert amikor ő Antall Józsefet támogatta, ő szerinte Demszky Gábort.

A tárcavezető szerint a demokratikus felfogás logikus megnyilvánulása volt, amikor Orbán Viktor kiintegetett JD Vance amerikai alelnök kijelentésére, miszerint a Fidesz fogja megnyerni a választást.