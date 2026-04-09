Éhségsztrájkol egy apa az Országház előtt, mert kisfia ujjait szinte ledarálta egy játék egy rendezvényen

Mindketten édesapák vagyunk. László 5 éves kisfia súlyosan megsérült egy balesetben Dunakeszin, egy városi rendezvényen, amikor egy ellenőrizetlen forgó játék szinte ledarálta a kisfiú ujjait. Ma azért harcol, hogy más gyermekével ilyen értelmetlen baleset ne fordulhasson elő – írta Rónai Sándor a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője Facebook-posztjában, amelyben kiállt a férfi és a pórul járt gyermek mellett.
– A kormánytól választ sem kapott, ezért ma éhségsztrájkba kezdett a Parlament előtt. A jelenlegi szabályokat kiegészítő törvénymódosítást szeretne elérni. Igazán nem sok, pláne nem teljesíthetetlen – tette hozzá az ellenzéki politikus.
Rónai Sándor arról is beszámolt, hogy megkapta az apa kezdeményezéséről szóló dokumentumot, amit ígérete szerint be is nyújt a parlament elé. Megköszönte még pártja egyik politikusának, Komáromi Zoltánnak, hogy orvosként is felajánlotta segítségét az ügyben a bajba jutott családnak.