Döntött a bíróság, Toroczkai Lászlónak kártérítést kell fizetnie Duda Ernő genetikusnak

2026-04-09 18:18:00 CEST

A Szegedi Törvényszék elsőfokú ítélete értelmében Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke hazudott, amikor 2024. áprilisában megjelent videójában azt állította, Duda Ernő genetikus családja anyagi előnyökhöz jutott a Covid-19 elleni vakcinákból, továbbá, hogy Duda Ernő összekötő kapocsként működik a “háttéthatalom” és Magyar Péter között - erről a hvg.hu számolt be a Duda család közleménye alapján.

Az ítélet szerint az oltásellenes párt vezetője az általa terjesztett valótlanságokkal megsértette a család jóhírnévhez fűződő személyiségi jogait. Emiatt Toroczkai Lászlónak mind Duda Ernő, mind a fia, ifjabb Duda Ernő üzletember részére 1,5 millió forintos sérelemdíjat kell fizetnie.

A döntés emellett eltiltotta Toroczkai Lászlót a további jogsértő közlések közzétételétől, kötelezte az ítélet nyilvános közzétételére saját felületén, sőt, elrendelte a kifogásolt tartalmi elemek eltávolítását is a videójából. Ifjabb Duda Ernő jelezte, saját sérelemdíját a a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) részére ajánlja fel.

A Mi Hazánk elnökét a bíróságon Schiffer András, az LMP volt társelnöke képviselte. Az ítélet ellen Toroczkai László fellebbezhet.