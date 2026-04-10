Számos budapesti járatot is töröltek a Lufthansa-dolgozók sztrájkja miatt

2026-04-10 09:39:00 CEST

A munkabeszüntetés a tervek szerint este tíz óráig tart.

A Lufthansa légiutas-kísérőinek sztrájkja miatt törölték a légitársaság pénteki budapesti járatait – olvasható a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér honlapján.

A járatinformációs tájékoztatás szerint nem érkezik Budapestre a 8.35-ös müncheni, a 8.55-ös és 11.15-ös frankfurti, a 12.35-ös müncheni, a 13.35-ös frankfurti, a 16.50-es müncheni, a 18.20-as frankfurti és a 23.30-as müncheni repülőgép.

Budapestről nem szállt föl 6 órakor a müncheni járat és nem fog a 9.15-ös sem. Nem indul továbbá a menetrend szerint 9.35-kor és 11.55-kor Frankfurtba, a 13.20-kor Münchenbe, a 14.15-kor Frankfurtba, 17.30-kor Münchenbe és a 19.20-kor Frankfurtba indítandó repülő.

A Lufthansa a szombaton érkező és induló budapesti járatait egyelőre nem törölte.

A német légitársaság dolgozói éjfél óta sztrájkolnak a szakszervezeti tájékoztatás szerint, a munkabeszüntetést este tíz óráig tervezik. A Lufthansa legnagyobb csomópontjában, Frankfurtban a péntekre tervezett 350 indulás csaknem 75 százalékát törölték.