Kirúgták egy bács-kiskuni bölcsőde nevelőjét, miután több gyereket bezárt a játékraktárba és rángatta a fülüket

2026-04-10 10:44:00 CEST

A rendőrség a gyermekjóléti szolgálat jelzésére büntetőeljárást indított az ügyben.

Több kisgyereket bezárt a játékraktárba, rácsapott a kezükre, rángatta a fülüket és vízzel locsolta őket egy nevelő a ballószögi bölcsődében – erről beszélt egy szülő az RTL Híradónak. A csatorna szerint januárban derült ki, hogy mi történt a gyerekekkel. Panaszt tettek, vizsgálat indult, végül a nevelőt elbocsátották, öt dolgozó megrovást kapott.

Nem akartak bemenni a bölcsibe a gyerekek, volt, aki egész nap sírt, nem nyugtatták meg – idézte fel az egyik szülő. Mindezt kezdetben beszoktatási nehézségnek vélték, ám a szülők újabb és újabb információkat osztottak meg egymás között. Majd az egyik találkozójukon egy házaspár ijesztő részletekkel állt elő: nekik a gyermekük elmondta, hogy a nevelő bezárta őt a játékraktárba, lelocsolta vízzel, rácsapott a kezére és a fülét is rángatta. A csatornának nyilatkozó édesapa szerint legalább három gyerekkel bánt hasonlóan az egyik nevelő.

Egy rendkívüli szülőin az intézmény főigazgatóját is szembesítették mindezzel, aki állításuk szerint beismerte, hogy tudott a történtekről. A szülők jelzései alapján az önkormányzat is vizsgálatot indított. A polgármester közölte,

az érintett dolgozót azonnal felmentették, és jelentési kötelezettség elmulasztása miatt megrovást kapott a főigazgató, a bölcsőde szakmai vezetője és további három dolgozó.

A történteket a szülők jelezték a gyermekjóléti szolgálatnak, később az önkormányzat is ezt tette,

végül feljelentés is történt az ügyben.

A rendőrség közölte, hogy a gyermekjóléti szolgálat jelzésére büntetőeljárást indítottak, azt azonban nem árulták el, pontosan mi a gyanú és hány ember ellen nyomoznak.