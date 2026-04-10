Stuttgartban fogtak el egy top 50-es magyar bűnözőt

2026-04-10 11:06:00 CEST

P. László ellen csalás és sikkasztás miatt adtak ki európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot.

A rendőrök kézre kerítették azt a körözési toplistán szereplő férfit, aki éveken át becsapta megrendelőit, majd külföldre menekült – írja a police.hu.

A rendőrség közleménye felidézi, a 43 éves P. László ellen csalás és sikkasztás miatt adtak ki európai, illetve nemzetközi elfogatóparancsot. Az adatok szerint 2019 és 2021 között a férfi házfelújítási munkák elvégzését vállalva hét sértettől vett át előleget munkadíjra és anyagköltségre, a munkákat azonban nem végezte el, majd eltűnt a megbízók elől.

A cselekmények súlya miatt felkerült a rendőrség körözési toplistájára is.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Célkörözési Osztálya február 10-én kezdte meg P. László felkutatását. Információk szerint Németországba szökött, ezért a nyomozók felvették a kapcsolatot a német hatóságokkal az ENFAST hálózatán keresztül, a férfi felkutatásában az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (ORFK NEBEK) is közreműködött. A német társhatóságokkal március 11-én a SIRENE-csatornán keresztül is egyeztettek, ennek során megállapították és pontosították az elkövető tartózkodási helyét.

Kiderült, hogy a férfi Stuttgartban van, ahol építőipari munkásként dolgozott. A német rendőrök a KR NNI támogatásával március 24-én fogták el.

Ezt követően az ORFK NEBEK felvette a kapcsolatot a német társhatóságokkal annak érdekében, hogy P. Lászlót mielőbb átadhassák Magyarországnak.