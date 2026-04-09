Szőlő utca: Loptak a javítóintézet kiürítés közben

A BRFK kisebb értékre elkövetett lopás gyanúja miatt indított nyomozást, de tanúként egyelőre senkit nem hallgattak ki.

Tisztítószerek, takarítóeszközök és egy használt vízforraló is előkerült abból a fekete zsákból, amit a Szőlő utcai javítóintézet kiürítése után találtak az egyik büntetés-végrehajtási felügyelőnél. A gyanú szerint rajta kívül két olyan rab is lopott, akik február elején az intézet kiürítésén dolgoztak; náluk ceruzákat, filceket és zsinórokat találtak a nagytakarítás után – írja a Telex. A portál információját a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága megerősítette (BVOP).

„A Budapesti Fegyház és Börtön parancsnoka megtette a feljelentéseket az illetékes nyomozó hatóság részére” 

– közölte a BVOP sajtóosztálya. Hozzátették, hogy a tárgyakat azonnal és hiánytalanul visszajuttatták a javítóintézetbe. A BRFK kisebb értékre elkövetett lopás gyanúja miatt indított nyomozást, de tanúként egyelőre senkit nem hallgattak ki.

Az Orbán-kormány január végén záratta be a Szőlő utcai javítóintézetet, fogvatartottakkal és a büntetés-végrehajtási szervezet munkatársaival üríttették ki az épületet. A tervek szerint létrehoznak egy új, országos hatáskörű javítóintézetet, ami majd átveszi a további, megszűnő javítóintézetek feladatait is. Eközben a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. március közepén 2,6 milliárd forintért elárverezte az épületet, azt viszont továbbra sem lehet tudni, kié lett az óbudai ingatlan.

